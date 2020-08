Lavis, i consiglieri di Lavis Civica e Lega Nord non partecipano alla seduta di Consiglio

I gruppi consiliari Lavis Civica e Lega Nord, guidati rispettivamente da Roberto Piffer e Monica Ceccato, non si sono presentati in aula ieri sera per la seduta di Consiglio comunale, nel corso della quale era prevista la seconda adozione della variante al Piano Regolatore Generale 2019.

Un gesto forte, comunicato al presidente del Consiglio comunale Paolo Facheris con una lettera congiunta letta in aula, che riportiamo integralmente, attraverso la quale i due capigruppo spiegano le motivazioni che li hanno spinti a prendere questa decisione.

«Ci sia permesso in apertura di questa nota fare qualche passo indietro fino a tornare alla prima adozione della variante in oggetto – scrivono Piffer e Ceccato –. In quella occasione la partecipazione dei gruppi di minoranza ai lavori consiliari fu improntata ad evidenziare quelle che, secondo noi, erano delle evidenti carenze che, prima con degli emendamenti e poi con un documentato ricorso alla Giunta Comunale, tentammo di far correggere in favore dei nostri concittadini, così come già era successo in precedenza ad esempio per il Regolamento edilizio comunale».

Pubblicità Pubblicità

«Superfluo ricordare che le principali questioni sollevate in quella occasione sono rimaste a tutt’oggi lettera morta – si legge ancora nel documento –. La scelta della maggioranza è stata quella di trattare la materia riguardante il Piano Regolatore Generale del Comune di Lavis con una serie di varianti che si sovrappongono fra loro, da noi sempre contestata, la quale finirà per creare nuove complicazioni ai nostri concittadini, che andrebbero invece agevolati, per quanto possibile, nell’iter di rilascio dei titoli edilizi già di per sé lungo e complicato».

I rappresentanti dei gruppi consiliari Lavis Civica e Lega Nord entrano quindi nello specifico della seconda adozione. «Ci viene comunicato che si è provveduto a “correggere alcuni refusi o riferimenti non corretti o non del tutto precisi”, oltre a correggere “i refusi AS e AC con i corretti DS e DC” dimostrando che nonostante si sia cercato di porre rimedio ad errori e refusi introdotti nelle varie adozioni, questo spezzettamento dei procedimenti di adozione ha reso impossibile una valutazione organica e complessiva dei testi».

«Alla luce di quanto accaduto in fase di seconda adozione della variante di adeguamento al RUEP – continuano i capigruppo – quando la maggioranza dava per accolte 20 osservazioni mosse dalla CUP che in realtà così non risultavano nel testo definitivo, ci preoccupa di come possano essere state trattate le 29 modifiche normative richieste dal Verbale Conferenza di Pianificazione n. 23/2020 oltre alle modifiche cartografiche ed all’inserimento di nuove tabelle sempre richieste dallo stesso. Vengono poi a nostro avviso scarsamente documentate le motivazioni di accoglimento o diniego delle osservazioni pervenute tra le quali anche 28 di privati cittadini».

Pubblicità Pubblicità



Ribadendo quindi che i gruppi consiliari hanno anche nelle recenti occasione dei due ultimi consigli comunali dimostrato la massima disponibilità a far sì che si potesse concludere la trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno e ritenendo «di non essere stati messi nelle condizioni di poter esercitare il proprio compito peculiare di consiglieri comunali su di un argomento come questo, di particolare valenza e di notevole difficoltà interpretativa, a nome dei rispettivi gruppi comunichiamo che i consiglieri di Lavis Civica e Lega Nord non parteciperanno ai lavori della seduta del consiglio comunale del 5 agosto».

Il Consiglio si è svolto comunque in poco meno di un’ora e la variante ha ottenuto il voto favorevole di 11 consiglieri di maggioranza e un’astensione.