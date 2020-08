Dalzocchio (Lega): «Riforma del turismo grande svolta per il rilancio del Trentino»

Via libera nella mattinata alla legge di riforma del turismo dove si è giunti a un accordo tra minoranza e la Giunta con due emendamenti alla legge 53, firmati da tutti i capigruppo, uno all’articolo 5 e l’altro all’articolo 25.

Secondo l’emendamento che modificherà l’articolo 5, le Aree territoriali (Ata) non saranno, come prevedeva la prima stesura del ddl, fissate per legge, ma saranno definite con regolamento dalla Giunta.

Regolamento che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie e dalla commissione consiliare competente. Le Ata saranno al massimo 5 e saranno individuate, non solo per la contiguità territoriale, ma valorizzando l’omogeneità del prodotto e delle vocazioni turistiche

Le Apt saranno 11, ma, in deroga fino al 31 dicembre 2022, quelle della Val di Non, Altipiano di Pinè e Valle di Cembra, Terme di Comano – Dolomiti del Brenta e della Val di Ledro, secondo l’emendamento che verrà presentato sull’articolo 25, anche questo sottoscritto dai capigruppo, potranno continuare a operare se però dimostreranno di raggiungere il 51% dei finanziamenti privati, come prevede il ddl di riforma, per l’attività del 2021.

Sul via libera alla riforma è intervenuta il capogruppo della lega Mara Dalzocchio: “A dispetto dell’insistenza con cui le minoranze del Consiglio provinciale seguitano a parlare di «leggina» o di «riforma sbilenca», quella in fase di approvazione è una vera e propria riforma del turismo trentino”.

Dalzocchio sull’argomento era intervenuta anche in aula dove ha sottolineato gli svariati elementi che caratterizzano nel profondo questa sostanziale novità legislativa, per la quale ha ringraziato la Giunta provinciale e, in particolare, l’Assessore al Turismo Roberto Failoni.

“Il carattere di riforma della nuova Legge appare difatti evidente da più aspetti. Si pensi in primo luogo alla vastità dell’articolato, che incide sull’intera governance turistica, cosa che negli ultimi loro dieci anni di governo provinciale i colleghi di centrosinistra – gli stessi che oggi parlano di «leggina» – non sono neppure lontanamente arrivati a fare; ma si pensi soprattutto alla rinnovata visione – con la messa al centro dell’ospite quale nuovo paradigma – che, sul comparto turistico, questa riforma promuove. Trattasi di una rivoluzione direi quasi copernicana, con il passaggio da un «turismo dell’attrattività» a un «turismo dell’esperienza!” – spiega Dalzocchio

Sulle agenzie territoriali d’Area Dalzocchio ha parlato di “nuovi segmenti d’incontro tra APT e Trentino Marketing all’insegna di prodotti turistici e di tanto altro ancora, che manca qui lo spazio di ricordare ma che costituisce – nel suo insieme – una legge che il Trentino aspettava da oltre 30 anni, dato che l’ultima riforma turistica degna di tal nome data 1986. All’epoca non c’era Internet, mentre oggi, nel 2020, la comunicazione si gioca anzitutto sui canali istantanei dei social. Un cambiamento epocale, quest’ultimo – unitamente a quelli della globalizzazione e della conseguente evoluzione di un turismo ora più che mai a ricerca di eccellenze – che la riforma voluta dall’Assessore Failoni interpreta in modo a mio avviso magistrale.

In aggiunta a ciò, nel corso del suo intervento in Aula Dalzocchio ha affermato che “diversamente da quanto pensano alcuni colleghi di minoranza, secondo i quali la delicata fase attuale avrebbe dovuto rinviare interventi legislativi di simile portata, ho anche sottolineato come proprio il contesto odierno, che vede il Trentino tra l’emergenza sanitaria e i Giochi Olimpiadi del 2026, sia quello più idoneo per avviare riforme che, come nel caso del turismo, investano settori trainanti. Per questo, come ho detto nel corso della discussione, considero questa riforma non solo ottima ma anche quanto mai opportuna, certa che a breve tutti i trentini, non quelli impegnati nel comparto ricettivo, sapranno apprezzarne i frutti”.