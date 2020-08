Contestazione anarchica davanti al gazebo di Fratelli d’Italia a Trento: arrivano le forze dell’ordine

Vergognoso episodio questa mattina in centro a Trento, dove all’angolo tra via Manci e via San Pietro un piccolo gruppo di anarchici, muniti di megafono e volantini, hanno dato vita ad un’accesa contestazione contro Fratelli d’Italia.

Piazzati davanti al gazebo per la raccolta delle firme per il partito di Giorgia Meloni in vista delle prossime comunali che si terranno alla fine di settembre, gli antagonisti hanno lanciato slogan ed invettive politiche all’indirizzo dei militanti e dei candidati.

Sul posto cinque pattuglie tra polizia e carabinieri intervenute per sedare gli animi. Nessuna aggressione verbale ravvicinata e nessun ferito ma molta delusione da parte dei presenti per l’ennesimo tentativo di mortificazione dell’attività politica di FdI anche a livello locale, dopo i già numerosi episodi a livello nazionale.

Un’azione, quella intentata dagli anarchici, che però sembra non aver ottenuto gli effetti sperati: alla vista del manipolo, riferiscono i rappresentanti locali di FdI, alcuni cittadini si sarebbero schierati a difesa e anzi chiedendo di potersi tesserare.

Sulla questione interviene Francesco Barone, coordinatore regionale di Gioventù Nazionale e membro del direttivo regionale del partito: “E’ una vergogna che ancora oggi i nostri militanti e i nostri candidati vengano aggrediti verbalmente con il tentativo di intimorirli. Fdi e Gioventù Nazionale continueranno sempre e comunque a tenere la posizione a difesa degli interessi dei trentini e degli italiani.

Non ci lasceremo intimorire in nessun modo, bensì le contestazioni di un manipolo dei soliti facinorosi sono la dimostrazione che siamo sulla strada giusta. Queste situazioni non hanno l’effetto di allontanare i trentini da Fratelli d’Italia e dal suo gruppo giovanile. Al contrario, li stanno avvicinando.

I trentini vogliono legalità, vogliono una città vivibile e che non sia ostaggio di gruppi anarchici, centri sociali ed estreme sinistre varie. Noi saremo sempre qui, a testa alta, come è nel nostro stile“.

