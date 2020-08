Sabato 8 agosto la sesta edizione di «Levico Terme Blues Festival»

Dopo il successo delle passate cinque edizioni e costretti a ridimensionare l’attività a causa dell’emergenza sanitaria il Consorzio Levico Terme in Centro, nell’ottica di continuità dell’evento, ha deciso di proporre il Levico Terme Blues Festival, avvalendosi della preziosa collaborazione di A-Z Blues.

Levico Terme Blues Festival nasce dalla volontà di proporre ad un pubblico eterogeneo un evento culturale di grande spessore, che enfatizzi un genere musicale – il blues e la musica statunitense – da sempre legato a momenti di festa e precursore di tutta la musica moderna.

Le vie del Centro Storico di Levico Terme si preparano ad accogliere la sesta edizione del Levico Terme Blues Festival: sabato 8 agosto dalle 20.30 alle 22.30. Tre concerti serali all’insegna della musica blues con la partecipazione di Max Lazzarin, Chris Horses Trio e Patrick Moschen.

Una serata all’insegna della buona musica con negozi aperti fino alle 22.30!

GLI ARTISTI PRESENTI – In attività da oltre trent’anni, Max Lazzarin ispira il suo sound, pianistico e vocale, alle atmosfere della moderna New Orleans music, eseguendo grandi classici riarrangiati che brani propri. Un concerto di streghe ed alligatori per un magico tuffo sonoro tra le atmosfere di New Orleans.

I due album che Max ha all’attivo hanno regalato grandi soddisfazioni, entrando in classifica in Francia e venendo trasmessi dalle emittenti specializzate belghe e canadesi, oltre che assicurargli i più grandi palchi italiani ed europei specializzati nella Black Music.

Max Lazzarin (foto) ispira il suo stile pianistico e la sua voce al New Orleans Piano che contamina continuamente col ragtime e col boogie alla continua ricerca di un suono sempre più personale e identificabile.

CHRIS HORSES TRIO – Southern, Rock, Blues, Funk e un pizzico di psichedelia shakerati per ottenere un cocktail sonoro esplosivo, intenso ed emozionante. Le tre anime della band – Cristian Secco, Mattia Rienzi e Gianni Bordin – per l’occasione in concerto in trio elettro-acustico, costituiscono un blend di numerose influenze, che convergono assieme nel nome del Groove.

Presenteranno il loro nuovo album “Dead End & A Little Light”, il cui sound richiama volutamente quello delle migliori jam band statunitensi, intriso di Groove e ritmo, che lascia molto spazio alla coralità e al dialogo tra i vari strumenti.

PATRICK MOSCHEN & ANDREA LUCCHI –Patrick Moschen suona in innumerevoli contesti e con svariate formazioni musicali fino ad iniziare l’avventura in solitaria. Il blues che più lo caratterizza è quello delle origini, il blues acustico del Mississippi Delta. Nella chitarra ha trovato il mezzo d’espressione, alternando momenti intimi ed ipnotici a situazioni ritmate e graffianti.

Il 2018 vede il suo lavoro d’esordio: “Feet on the Ground” curato e co-prodotto dalla torinese Good Luck Factory. Oltre al suo “Feet On The Ground” Patrick propone cover e altri brani originali, improntando il tutto sul blues più suggestivo e d’atmosfera.