Nervosismo ieri dentro il palazzo della Regione: Walter Kaswalder litiga con 3 giornalisti

Non era mai successo prima. Walter Kaswalder nella mattinata di ieri ha letteralmente perso il controllo e ha «aggredito» tre giornalisti alla buvette del palazzo della regione.

La ricostruzione dell’episodio non è ancora chiara del tutto e su quanto successo ci sono contraddizioni che Luca Guglielmi esprime in una sua nota.

Secondo i giornalisti di Adige, Trentino e Corriere del Trentino il presidente del consiglio provinciale avrebbe usato le male parole e gli strattoni per allontanarli dalla Buvette dove non potevano rimanere per le leggi sul contenimento del coronavirus.

Pubblicità Pubblicità

Ma i giornalisti pare non fossero nell’area dove si trova il bar dove non sono mai entrati. Nel parapiglia, raccontano i giornalisti, Kaswalder avrebbe anche tentato di afferrare la mano di uno dei tre nella quale teneva il cellulare.

Il motivo scatenante è stata la registrazione all’insaputa di Kaswalder di una sua riflessione sulle minoranze pronunciata sulle scale d’entrata della regione «Noi siamo qui a lavorare, la minoranza al bar a cazzeggiare» – avrebbe detto il presidente del consiglio provinciale chiamando in causa Paolo Ghezzi.

In serata sono arrivate le scuse di Walter Kaswalder: «E’ mio desiderio chiarire quanto avvenuto oggi alla buvette del Consiglio provinciale. Il mio intento è stato esclusivamente quello di promuovere il rispetto delle regole valide in questo periodo di emergenza sanitaria. Regole chiare, che prevedono l’accesso alla buvette solo dei consiglieri provinciali, del personale consiliare e – per il tempo necessario – di un collaboratore in ragione di ciascun consigliere eletto. Per la stampa è a disposizione lo spazio deputato al piano superiore all’emiciclo. Il mio intervento nei confronti dei tre giornalisti è stato forse brusco e di questo mi scuso, l’ho fatto subito nei confronti degli interessati. Nulla di personale, nulla contro la funzione giornalistica, ma solo – lo ripeto – la mia personale preoccupazione di assicurare l’applicazione delle regole a protezione di tutti».

Pubblicità Pubblicità



In sua difesa sono arrivate alcune perplessità inserire in una nota del consigliere Luca Guglielmi che chiede se la bufera mediatica creata (in parte) per destabilizzare il Presidente Kaswalder sia fondata su notizie certe.

«Lo chiedo perché chi era presente in buvette in quel momento, anche alcuni colleghi consiglieri di minoranza, hanno dichiarato, anche in aula, una versione completamente differente rispetto a quella scritta dall’ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e dal sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

Pubblicità Pubblicità

Appare (se fosse vero) grottesco che le famose “fake news” vengano, a quanto pare, prodotte e divulgate proprio da quelle associazioni che dovrebbero garantire la correttezza di libertà di espressione e di difesa delle prerogative degli organi di stampa. È noto, da alcuni mesi, che l’accesso alla buvette è riservato esclusivamente ad alcune persone. Il covid-19 non ha limitato l’accesso solo ai giornalisti, ma anche ai collaboratori dei Consiglieri, limitati in numero ed in presenza. Ritengo che il Presidente Kaswalder abbia semplicemente fatto rispettare le circolari in essere. Nulla di più. Se i toni sono stati bruschi sicuramente le mani non sono state decise.» – Così Luca Guglielmi

Il Gruppo consiliare del PD invece esprime solidarietà ai giornalisti: «il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino esprime una piena e convinta solidarietà ai giornalisti vittime di comportamenti autoritari e prevaricatori, prontamente stigmatizzati in aula dalla capogruppo Ferrari, che denotano assenza di cultura istituzionale e di educazione personale da parte del Presidente che, più di ogni altro Consigliere, dovrebbe essere interprete quotidiano dei valori del dialogo, della democrazia, della pluralità d’informazione e del rispetto delle altrui opinioni».

Critico anche Alex Marini del movimento 5 stelle, ma con le minoranze però: «Mi sarei anche stancato di dirlo ma se Walter Kaswalder è ancora seduto alla presidenza del Consiglio è anche per colpa delle minoranze che non hanno saputo agire unitariamente nei suoi confronti né rinunciare ai posti garantiti in Ufficio di presidenza»