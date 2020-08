Makeup: in Italia 70 mila prodotti e 2.000 marchi venduti online

“Per avere degli occhi belli, cerca la bontà negli altri; per delle labbra belle, pronuncia solo parole gentili; per una figura snella, dividi il tuo cibo con le persone affamate; per dei capelli belli lascia che un bambino vi passi le sue dita una volta al giorno”, diceva Audrey Hepburn.

Ma per avere tutto questo insieme, devi solo incontrare il più grande negozio di cosmetici e profumi Makeup.

È questo uno degli slogan che accompagna dal suo lancio avvenuto quasi 20 anni fa, in Ucraina, il marchio Makeup che oggi comprende 13 filiali e svariati negozi in tutta Europa. Ultima nata ma non meno importante aperta 6 mesi fa in Germania.

Al momento Makeup sta preparando il suo lancio sul mercato francese, a seguito di numerose richieste da parte di clienti che hanno conosciuto l’attività del negozio in altri paesi europei.

Marchi di fama internazionale, collezioni acclamate a livello mondiale, profumi e accessori di rara raffinatezza – tutti presenti nelle collezioni del più grande beauty negozio MAKEUP.

In Italia Makeup opera da un anno. Sul sito web troviamo oltre 70 mila prodotti, mentre il numero di marchi rappresentati supera i 2000.

Questo “beauty pianeta” ha raggiunto il suo obiettivo, cioè quello di fornire la massima gamma di prodotti cosmetici soddisfacendo oltre 750 mila clienti in tutti gli angoli d’Italia.

Ora con un semplice clic puoi avere tutti i cosmetici, accessori e gadget di bellezza, dai più grandi produttori mondiali. Centinaia di scaffali virtuali di Yves Saint Laurent, L’Òreal Paris, Calvin Klein, Cacharel, Gosh, Clinique, Salvatore Ferragamo e non solo.

Il negozio non ha dimenticato nemmeno i cosmetici classici come Nivea, Dove, Johnson’s Baby, Natura Siberica. Un posto speciale hanno i cosmetici di lusso, come la linea giapponese Kanebo Sensai, Babor, Tom Ford, La Prairie o Kilian.

Sopra gli scaffali, è possibile trovare sia i cosmetici decorativi, che per la cura. Un posto speciale è stato dedicato hai profumi – ben organizzati per categorie: tutto per poter scegliere facilmente la fragranza desiderata. Non sono stati dimenticati né i cosmetici per gli uomini, per bambini, nonché diversi “strumenti” relativi alla bellezza e accessori divertenti. Senza dimenticare che grazie alla velocità di spedizione i tuoi cosmetici arriveranno a casa tua in un batter d’occhio!

La fiducia dei clienti Makeup è dovuta anche al fatto che la prestigiosa marca lavora solo con rappresentanti ufficiali e fornitori di prodotti delle più grandi reti commerciali.

Sui social network, sono centinaia i commenti e le recensioni pubblicate ogni giorno da clienti soddisfatti che possono essere riassunte in uno solo messaggio che le raccoglie tutte: “Tutto perfetto ottimi prodotti, ottimi prezzi, comunicazione efficiente e costante fino alla consegna”, scrive un cliente su una piattaforma online di recensioni”.