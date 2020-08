Il Piano Giovani ‘Ambra’ cerca giovani educatori

Il piano giovani AMBRA cerca ragazze e ragazzi (neolaureati o studenti universitari) che vogliono mettersi in gioco come educatori.

È stata aperta nei giorni scorsi la call per il progetto “Educaspace. Laboratorio per crescere insieme”, scaturito dalla collaborazione tra Comuni e Istituti Comprensivi di Ala, Avio, Mori e Brentonico, in vista del nuovo anno scolastico.

Un anno scolastico che si preannuncia difficile, dopo il lockdown, e che per questo ha bisogno anche di nuove forze. AMBRA scommette sui giovani.

Il progetto del piano giovani AMBRA, voluto dai cinque Comuni che ne fanno parte (Ala, Mori, Brentonico, Ronzo-Chienis ed Avio) e attivato dalla cooperativa Il Ponte, va incontro ai bisogni emersi al Tavolo AMBRA, presentati dalle insegnanti, ma non solo.

La formula infatti vuole rivolgersi principalmente ai giovani che si stanno avvicinando al mondo del lavoro: chi si è laureato quest’anno o sta per concludere il percorso universitario, si trova davanti un mondo pieno di incertezze e un mercato del lavoro ancora più difficile di prima per chi vuole entrarci.

Il progetto Educaspace è così un’occasione importante. Il piano giovani AMBRA cerca infatti neo-laureati o studenti universitari che abbiano voglia di mettersi in gioco nelle vesti di educatori, per aiutare gli alunni delle medie e delle elementari in attività extrascolastiche durante i mesi autunnali.

Scopo del progetto è anche quello di sensibilizzare i giovani alla partecipazione e appartenenza al proprio territorio e all’assunzione di responsabilità sociale verso le generazioni dei più piccoli, in particolare quelli che hanno avuto maggiori difficoltà durante i mesi di chiusura fisica della scuola.

La condivisione su questa azione è unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte. Michela Speziosi, referente istituzionale del Piano, parla perciò a nome di tutti gli assessori: “Attivare questo progetto per noi costituisce un risultato davvero importante, perché andiamo incontro alle esigenze di diverse fasce d’età dei giovani. Un’azione condivisa, che è l’ultimo esempio di un lavoro svolto in questi cinque anni in piena sintonia con il Tavolo e tra le nostre amministrazioni”.

Il progetto si svolgerà in tutti gli istituti comprensivi del territorio AMBRA: Ala, Mori, Brentonico ed Avio. Per la prima volta il Piano Giovani è riuscito a coinvolgere tutti gli istituti comprensivi in un unico progetto. La modalità di lavoro sarà quella del “tutoring diffuso”.

Si investe soprattutto sui giovani: chi si candiderà non solo farà un’esperienza di lavoro, ma verrà anche formato, sia sulle competenze specifiche, sia sulla sicurezza.

Sono perciò aperte le candidature: la raccolta di adesioni da parte di giovani neo-laureati o studenti universitari è in corso. Le candidature chiuderanno il 16 agosto perciò bisogna affrettarsi.

Chi si vuol candidare deve scrivere una lettera motivazionale allegando il proprio curriculum vitae. ll tutto va inviato all’indirizzo email curriculum@ilponterovereto.it.