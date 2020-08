I dubbi dei sindacati sulla ripresa della vendita dei biglietti a bordo degli autobus

Riprende la vendita dei biglietti sulle linee urbane sospesa in occasione dell’emergenza Coronavirus e i sindacati chiedono che i mezzi pubblici vengano dotati di dispenser con liquidi adatti all’igenizzazione delle mani.

L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i rischi del personale in servizio. Da parte loro, i sindacati hanno espresso la loro totale contrarietà alla ripresa della vendita a bordo. “Avevamo avanzato questa richiesta insieme a quella delle barriere in plexiglas per separare utenti e autista già nelle scorse settimane con la progressiva riduzione delle misure di contingentamento dei passeggeri – fanno notare Stefano Montani della Filt Cgil, Massimo Mazzurana della Fit Cisl e Massimo Givoli della Faisa -. Alla luce delle nuove disposizioni abbiamo formalizzato nuovamente la richiesta che adesso diventa urgente perché adesso si annullano le distanze tra autista e utenti”.

Trentino Trasporti, intanto, temporeggia. “La spesa, infatti, dev’essere autorizzata dalla Provincia.”

Al momento però nulla è cambiato ed i sindacati auspicano che per il trasporto urbano ci possano essere gli stessi interventi già in atto per le tratte di competenza provinciale dei treni gestiti sia da Trenitalia che da Trentino Trasporti dove sono presenti delle colonnine erogatrici di soluzioni per le mani.

Del resto con la progressiva riduzione delle misure di distanziamento e di numero di passeggeri a bordo, potenzialmente il rischio potrebbe aumentare.

