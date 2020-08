Coronavirus, l’appello di Antonio Ferro: «Attenzione il virus non si vede ma c’è»

Dopo i grandi assembramenti alle Albere sabato sera, ma anche in centro storico durante tutti i fine settimana, la movida torna nell’occhio del ciclone.

Sono ore trascorse in totale spregio delle regole anti contagio e sarà solo una coincidenza, ma i nuovi contagi sono tra i giovani. Sull’argomento interviene Antonio Ferro direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria che afferma che il virus non si vede, ma c’è.

Potrebbe avere effetti devastanti specialmente nei confronti dei genitori e dei nonni. Ferro lancia un appello a non abbassare la guardia perché se i giovani sembrano meno vulnerabili potrebbero però trasmettere il contagio con rischi devastanti per le fasce d’età più a rischio con le quali potrebbero venire a contatto.

Le regole fondamentali sono sempre le stesse: distanziamento sociale, lavaggio delle mani e uso delle mascherine. Il quesito centrale è però uno solo: come a fare a costringere i giovani ad osservare delle regole che vengono disattese in modo ricorrente? Ferro fa appello alla loro coscienza, ma visto quanto è successo in queste settimane, è destinato a cadere nel vuoto.

Si possono obbligare i gestori degli eventi a far osservare le regole? Praticamente impossibile.

A parte che la mascherina non è più obbligatoria quando si beve o si fuma e quindi per essere in regola, basta avere un bicchiere in mano, un operatore non può trasformarsi in un vigilantes.

Allora il rischio che si corre è che in presenza di un aumento di contagi, si possa arrivare ad una limitazione degli orari della movida. Cosa che già succede in altre città.

Concludiamo con un altro appello lanciato da Ferro. Dal monitoraggio dell’Azienda Sanitaria risultano in costante aumento di soggetti positivi, ma del tutto asintomatici, cioè senza alcun sintomo specifico.

Anche per questo Ferro chiede siano segnalati alle forze dell’ordine gli assembramenti giudicati pericolosi.