Castel Ivano: Pasquazzo «tradisce» definitivamente Alberto Vesco e salta sul treno della minoranza

Mancano pochi giorni per il deposito delle liste e nominativi in vista del rinnovo dei consigli comunali in molti comuni del Trentino tra cui Ivano Fracena.

Nel Gennaio 2020 la nostra testata preannunciava lo “scandaloso” tradimento politico a detta di molti di Giacomo Pasquazzo nei confronti del primo cittadino di Castel Ivano Alberto Vesco. Il nostro articolo aveva creato molto “rumors” in valle in quanto ancora una vola aveva raccontato quello che gli altri non vogliono raccontare.

Dopo 8 mesi circa a pochi giorni dal deposito delle liste elettorali arriva il “tradimento” pressoché ufficiale di Pasquazzo che dopo essere stato seduto nei banchi della maggioranza in veste di assessore con delega in cultura, istruzione, attività con la biblioteca, innovazione e comunicazione si presenterà agli elettori nelle file dell’attuale minoranza.

Pubblicità Pubblicità

Otto mesi dove, per la coerenza sbandierata da sempre dal Partito Democratico, Pasquazzo avrebbe dovuto dimettersi lasciando così carica e l’indennizzo, seguendo quindi i valori che il suo partito professa da sempre; cioè coerenza serietà e lealtà.

Un salto, quello di Pasquazzo, mal digerito anche da alcuni membri della lista Per Castel Ivano di cui Pasquazzo faceva parte e grazie alla quale era stato eletto.

Ancora una volta quindi esce tutta la demagogia del Partito Democratico e dei sui esponenti sul territorio. Insieme a lui con le minoranze ci saranno gli attuali assessori Gabriele Tisi e Luca Tomaselli che hanno girato le spalle ad Alberto Vesco.

Pubblicità Pubblicità



Tra i papabili nomi a sfidare Alberto Vesco alla carica di primo cittadino ci sono Armando Floriani e Sara Sandri (nelle foto). Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. (c.c.)