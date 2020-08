Sottrae una radiosveglia al centro commerciale e tenta la fuga: arrestato 32enne pakistano per tentata rapina impropria

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno arrestato un 32enne pakistano, per tentata rapina impropria.

L’uomo, residente ad Aldeno – dopo essere entrato in un noto centro commerciale di via Brennero, che vende elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, per il modo in cui si muoveva guardingo tra gli scaffali ha attirato in breve l’attenzione degli addetti alla vigilanza, che hanno contattato subito il 112, chiedendo l’intervento di una pattuglia.

Quando gli addetti si sono avvicinati allo straniero, questi li ha spintonati, nel tentativo di guadagnare la fuga e impossessarsi della radiosveglia del valore di circa 30 euro che poco prima aveva nascosto sotto gli indumenti.

Il sopraggiungere tempestivo sul posto dell’equipaggio della Sezione Radiomobile di Trento ha consentito di immobilizzare e mettere in manette il malvivente.

Al termine degli accertamenti, la refurtiva è stata restituita alla proprietà e l’arrestato messo ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

