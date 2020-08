“Restiamo a casa e… raccontiamocela”: un incredibile patrimonio di solidarietà raccolto in un libriccino e in un video

Una raccolta di testimonianze, immagini, racconti, video: una narrazione di comunità. “Restiamo a casa e… raccontiamocela” è tutto questo e molto di più.

L’iniziativa promossa durante il lockdown dal Servizio Politiche Sociali ed Abitative della Comunità della Val di Non, con Francesca Balboni in cabina di regia, ora è una pubblicazione e un video, un racconto del vissuto quotidiano, dei pensieri, delle riflessioni di cittadini, associazioni e organizzazioni della valle, dei volontari e degli operatori dello stesso Servizio.

«Abbiamo raccolto in un video e in una pubblicazione questo patrimonio di solidarietà – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali, nonché vicepresidente della Comunità di Valle, Carmen Noldin –. La comunità di una valle intera si è unita per dar vita a una testimonianza collettiva, memoria di un periodo che ci ha toccato nel profondo».

Il Servizio Politiche Sociali e Abitative ha lanciato questa iniziativa durante il lockdown per raccogliere vissuti ed emozioni degli abitanti della valle, delle sue tante associazioni, aggregazioni e organizzazioni.

«Abbiamo voluto raccogliere un estratto del materiale ricevuto da chi ha aderito,in forma di diario, in una pubblicazione multimediale sì, ma informale, quasi personale, grazie al lavoro della grafica Raffaella Wegher – sottolinea l’assessore –. Solo un estratto perché il materiale arrivato era tanto e lo metteremo interamente a disposizione, nelle prossime settimane, sul sito della Comunità».

Il materiale pervenuto è molto vario: racconti, ricordi, poesie, foto, video, disegni. Lavoretti elaborati e costruiti a casa, spesso tutti insieme in famiglia. Contributi di associazioni come il Gruppo Bandistico Clesiano o l’associazione Ginnastica Val di Non.

Senza dimenticare la proposta “Quando il 2020 diventerà ‘stiani’” del Comune di Sporminore, oppure l’iniziativa in onore dei nonni “L’abbraccio” della Cassa Rurale Val di Non.

Particolarmente suggestivo e a tratti anche emozionante è il video realizzato da Michele Bellio che, munito di autocertificazione, durante la pandemia ha girato tutta la valle per realizzare delle riprese incredibili. «Il video si basa su un concetto semplice, lavorando di contrasto: da una parte – spiega – restituisce l’atmosfera di una valle vuota durante il lockdown, dall’altra si alternano frammenti realizzati dai cittadini e interviste ai volontari che si sono dati da fare in quel periodo tutt’altro che semplice».

Un video che, come ha evidenziato Carmen Noldin, verrà presentato anche nelle scuole per stimolare il confronto e la riflessione.

«Abbiamo voluto raccontare questo momento storico anche attraverso questo video che, oltre a voci e racconti di volontari e cittadini, potesse tenere memoria di cosa è stato il lockdown per le nostre comunità, il silenzio irreale e il vuoto che in questi mesi sono stati la prassi e “lo stare alla finestra” che ci ha accomunato, distanti ma vicini – ha aggiunto l’assessore –. Un ringraziamento a tutte le persone, le famiglie, i volontari, le associazioni, le amministrazioni comunali, le organizzazioni del territorio, gli operatori dei servizi pubblici che in questo periodo hanno lavorato, hanno ”resistito” per continuare a dare servizi ai cittadini, per rimanere uniti, per rinnovare una volta di più lo spirito di solidarietà che contraddistingue da sempre la nostra valle».

Anche nelle pagine del libretto, disponibile nella sede della Comunità di Valle ma anche sul sito internet, si alternano il racconto inviato da cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti del territorio, con la voce dei volontari che riportano la loro esperienza in una situazione mai affrontata prima, come detto da alcuni di loro “qualcosa che non si conosceva bene”, insieme a una grande fierezza e voglia di esserci per le proprie comunità. Volontari che sono stati attivi sia a livello provinciale, sia a livello di valle con il progetto “Resta a casa,passo io”, collaborando con i servizi nell’accogliere le richieste di aiuto, di spesa e farmaci a domicilio per chi non poteva uscire di casa o da parte ad esempio dei servizi sanitari, per il pre-triage ai pronto soccorsi.

A queste testimonianze si unisce anche la voce di un’assistente sociale del Servizio Sociale,che racconta i cambiamenti affrontati e le sfide a livello professionale e di offerta dei servizi.

«Abbiamo voluto mantenere la spontaneità della narrazione – ha affermato la grafica Wegher – quasi come una sorta di diario di viaggio».

«Da questi lavori emerge il grande valore della solidarietà – ha concluso Noldin –. Pagine e immagini video che resteranno nel tempo per rendere memoria delle emozioni, di ciò che abbiamo vissuto. Per ricordare i tanti gesti di solidarietà, merito di un patrimonio di volontari davvero incredibile».