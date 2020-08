Moranduzzo e Guglielmi: «Bene l’approvazione dell’emendamento a sostegno del commercio ambulante»

Dopo ben 4.756 votazioni nel week end è stato approvato l’assestamento del bilancio preventivo Pat 2020, con 20 sì e le 2 astensioni degli unici consiglieri di minoranza rimasti nell’emiciclo, cioè De Godenz e Lorenzo Ossanna.

Fra i molti emendamenti votati c’è anche quello che rinnova le concessioni relative al commercio in dettaglio su aree pubbliche per 12 anni in scadenza il 31 dicembre 2020

Devid Moranduzzo (lega) e Luca Guglielmi (associazione Fassa) promotori del miglioramento della legge hanno espresso particolare soddisfazione per l’approvazione previo naturalmente l’accertamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

«Questa misura dimostra fulgidamente l’importanza e l’attenzione che la Giunta e questa Maggioranza danno al commercio ambulante – spiegano i due consiglieri di maggioranza – tassello fondamentale dell’economia trentina e catalizzatore di posti di lavoro. Gli ambulanti sono professionisti che si alzano la mattina presto, lavorano sotto le intemperie e sotto il sole cocente e, diversamente da quanto accadeva con il centro sinistra, non devono essere considerati come la Cenerentola dei commercianti».

«La Maggioranza, con provvedimenti come questo, – aggiungono – intende dare agli ambulanti la considerazione e il supporto che meritano, incentivando e facilitando la loro attività lavorativa, a sua volta preziosa per la promozione dei prodotti trentini. Concludiamo quindi ringraziando il Presidente e i colleghi per la miglioria apportata al disegno di legge di assestamento, certi che la tutela del lavoro, specie in un periodo d’emergenza, sia l’unica strada per garantire il benessere sociale ed uscire dalla crisi».

