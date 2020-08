Guida al risparmio: ecco i 10 trucchi per affrontare le vacanze senza rinunciare ai piaceri dell’estate

Il risparmio è un grande valore, da apprendere e applicare al proprio quotidiano per contrastare la tendenza al consumo, non solo in momenti di crisi. Se ci si abitua da sempre a fare attenzione ai propri modi e tempi d’acquisto, diventerà naturale assumere determinati accorgimenti, senza nemmeno pensarci.

La situazione creatasi a seguito della pandemia del COVID 19, ci rende per necessità ancora più oculati, ma con le giuste misure si potrà comunque godere dei piaceri dell’estate con semplicità.

Tiendeo.it​, l’azienda leader in cataloghi online geolocalizzati e soluzioni drive-to-store per i retailer, svela alcuni trucchi per risparmiare in modo attento e intelligente.

1.Giorno e ora: Sempre nell’ordine di idee di mantenere le distanze di sicurezza, il giorno migliore è il lunedì dalle 13.00 alle 16.00.

Ai fini del risparmio, ci sono diversi supermercati che in orario di chiusura, vendono a metà prezzo prodotti freschi invenduti che altrimenti dovrebbero buttare, come il pesce. Andare a fare la spesa in serata, è un toccasana per il corpo, che evita di esporsi al sole nelle ore più calde, per la pancia e per il portafoglio, visto che ci si può regalare una fantastica grigliata di orata e gamberi a metà prezzo.

2. Identifica il super più vicino​: tra il caldo estivo e la permanenza di misure cautelari a causa dell’emergenza sanitaria, è raccomandabile evitare di muoversi più del necessario. Per questo è utile identificare quale sia il supermercato più vicino e la tecnologia di ​Tiendeo Geotracking​ si rivela un alleato infallibile.

3. Cerca le migliori offerte: ​una volta definito quali siano i punti vendita più comodi e i prodotti che si ha intenzione di acquistare, è il momento di comparare per trovare le offerte che fanno al caso nostro e pianificare la spesa a seconda delle promo più convenienti.

4. Lista della spesa: prima di andare al supermercato non ti dimenticare di preparare la lista della spesa sulla base delle offerte trovate. Sarà utile per risparmiare e fare tutto con maggiore rapidità. Quando si va senza lista, è molto più facile cadere nella tentazione di fare acquisti compulsivi e comprare cose inutili, che magari non si consumeranno nemmeno. Attenersi strettamente ai prodotti presenti sulla lista è un modo per risparmiare ed evitare sprechi. Nella app di Tiendeo è disponibile la sezione La mia lista, dove oltre a poter segnare i prodotti di cui hai bisogno, ti verrà indicato in che super trovarli in offerta e potrai confrontare i prezzi.

5. Selezione di frutta e verdura: un’alimentazione sana richiede un abbondante consumo di frutta e verdura. Per evitare sprechi e trovarsi a buttare ciò che non si riesce a consumare, è bene selezionare una parte di frutta e verdura ancora acerbe che maturino con le alte temperature. In questo modo si possono avere a disposizione provviste per evitare di tornare spesso al supermercato. Un’altro modo per risparmiare e mangiare sano è quello di consumare sempre prodotti freschi di stagione.

Il risparmio va oltre la spesa, ecco alcuni suggerimenti per divertirsi senza intaccare le proprie finanze:

6. Cinema d’estate: ​durante la bella stagione non mancano le rassegne di cinema a prezzi ridotti che ripropongono i titoli dell’anno. Sono un’ottima occasione per chi si fosse perso i film quando erano nelle sale. Da tenere presenti anche gli eventi tipo cinema all’aperto e drive in, complici perfetti del distanziamento sociale.

7.Promo musei: ​i musei non sono da meno. Per chi rimane in città e magari si concede delle gite fuori porta nelle vicine città d’arte, si raccomanda di mantenere monitorate le iniziative di mostre e musei: non mancano giornate di porte aperte e sconti per tutti.

8.Treni A/R: sempre a proposito di gite in giornata, il treno può essere una soluzione pratica e comoda. Non ci si deve preoccupare di guidare e si arriva a destinazione senza passare ore e ore incolonnati. Sia con Freccia Rossa che con Italo si possono trovare biglietti in promo per chi fa andata e ritorno nella stessa giornata. Da non perdere!

9. Last Minute: ​se da una parte è utile pianificare, dall’altra aspettare fino all’ultimo può avere dei vantaggi. L’opzione last minute è sempre una certezza, e quest’estate le offerte non mancano. L’importante è verificare sempre la sicurezza, perché ci sarà l’imbarazzo della scelta.

10. Elasticità e positività: ​l’ultimo consiglio riguarda l’atteggiamento con cui ci approcciamo a questi momenti di crisi. È evidente che si tratta di un periodo difficile sotto vari punti di vista, però bisogna mantenere uno sguardo positivo verso il futuro e imparare da quello che è successo. L’elasticità è una risorsa importante, che ci permette di godere al massimo del presente, adattandoci ai cambiamenti. Maggiore è la nostra apertura, maggiori sono le possibilità di restare piacevolmente stupiti.