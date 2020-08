Da oggi aspettando le stelle al Salè, nell’era del Covid

Il Comitato Associazioni Oltrefersina, in collaborazione con il servizio Attività sociali e la Circoscrizione Oltrefersina, e grazie alle numerose associazioni e ai tantissimi volontari, organizzano anche quest’anno nei martedì del mese di agosto una serie di iniziative per riallacciare amicizie e contatti pur nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria.

L’appuntamento è martedì 4, 11, 18 e 25 agosto dalle 16.30 alle 22 al Giardino Alexander Langer. Nel pomeriggio spazio ad animazione per anziani, ginnastica dolce e mentale per tutti, lettura di storie e racconti per bambini e famiglie. In serata verranno proposti piccoli concerti e spettacoli teatrali per tutti.

Per motivi di sicurezza i posti saranno limitati, si entra da via Aosta e si esce da viale Verona. Per informazioni è possibile contattare il 339 345 3391.

Pubblicità Pubblicità