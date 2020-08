Camionista ubriaco vaga a piedi sull’autostrada. Bloccato dalla Polizia stradale

Nel pomeriggio di domenica 2 agosto, una pattuglia della Polizia Stradale in servizio sulla tratta autostradale “A22” del Brennero interveniva, presso l’area di servizio Paganella ovest, sita sul territorio comunale di Lavis (TN), ove erano state segnalate due uomini, in evidente stato di alterazione, aggirarsi nel posteggio dei mezzi pesanti.

Giunti sul posto gli Agenti identificavano i due, risultati poi essere autisti di mezzi pesanti, entrambi di nazionalità ungherese di anni 35 e 36, conducenti di veicoli sottoposti, poco prima, a fermo amministrativo da altra pattuglia della Polizia Stradale per violazione dell’art.6 comm.1, 12 del C.d.S. (circolazione in giornate di divieto).

La pattuglia, in considerazione di quanto segnalato, li invitava a mantenere un atteggiamento corretto ed a non creare turbamenti. Nell’immediato gli Agenti ricevevano dai due uomini l’assicurazione che si sarebbero recati nelle rispettive cabine per consumare la cena e poi coricarsi.

Verso le 19,30, un’altra pattuglia della Stradale veniva avvisata dalla sala operativa di una persona che procedeva a piedi barcollante sulla corsia di emergenza in direzione sud, creando turbativa alle auto in transito.

Mentre gli Agenti si portavano nel luogo indicato dalla segnalazione, alcuni utenti di passaggio, vista la situazione accompagnavano l’uomo in un’area di sosta adiacente la corsia d’emergenza. Giunti sul posto gli Agenti, con non poca sorpresa scoprivano che l’uomo che vagava in autostrada non era altro che quello già fermato ed identificato poco prima nell’area di servizio Paganella Ovest.

Lo straniero, in evidente stato confusionale dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, dopo essere stato visitato, sul posto, da personale sanitario del “118”, veniva accompagnato all’ospedale S. Chiara di Trento, dove veniva dimesso verso mezzanotte.

