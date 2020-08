A Madonna di Campiglio gli immobili più costosi d’Italia

Nel borsino dei costi d’acquisto degli immobili turistici, nessuno batte Madonna di Campiglio che registra i prezzi più cari di tutta Italia: si può arrivare anche a 13 mila euro al metro quadrato per il nuovo.

A dirlo sono i dati del mercato 2019 ufficializzati da Fimaa Confcommercio tramite l’osservatorio immobiliare turistico in collaborazione con Nomisma.

Il trend è quello dall’incremento delle vendite già aumentate dell’11,8% nel 2019 rispetto all’anno precedente delle località montane. Performance decisamente diverse per i laghi ( +2,1%), in calo il mare (-3%).

Pubblicità Pubblicità

Al vertice della classifica delle località turistiche più care, troviamo il Trentino con Madonna di Campiglio dove i pochi spazi nuovi disponibili sono in vendita a 13 mila euro al metro quadrato.

La stazione sciistica delle Giudicarie si è messa alle spalle Forte dei Marmi, al secondo posto con 12.600 euro al metro quadrato ed al terzo Capri ( dove il nuovo lo si può acquistare a 11.600 euro al metro).

In crescita Courmayeur e Cortina d’Ampezzo, in calo invece Santa margherita Ligure, Porto Cervo, Positano, Porto Rotondo e Sirmione. Ma al di là delle punte, il costo medio di un immobile turistico non di recente costruzione è pari a 2220 euro per metro quadrato commerciale con un dato medio in calo dello 0,8%.

Pubblicità Pubblicità



Lo smart working potrebbe però incentivare le vendite visto che nelle zone turistiche le piste da sci sono a due passi dalle abitazioni