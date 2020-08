Parco delle terme di Levico: mercoledì «Elise Hall Saxophone Quartet» in concerto

Il quartetto di saxofoni Elise Hall prende il nome in omaggio ad una delle prime sassofoniste di spicco degli Stati Uniti, Elise Hall (1853 – 1924), che fondò il Boston Orchestral Club e si dedicò alla diffusione della musica per sassofono.

Il quartetto porta avanti fin dal 2006, anno della sua nascita, l’intento di promuovere e arricchire le pagine musicali per saxofono, dedicando particolare attenzione al repertorio crossover e presentando composizioni del secolo XX e XXI che tendono ad intersecare e fondere più generi musicali in un unico discorso, in collaborazione con compositori aperti alle variegate influenze musicali della contemporaneità.

Al Parco delle Terme di Levico presentano il loro secondo album, Crossfades.

Pubblicità Pubblicità

È un crocevia di sonorità, stili e linguaggi differenti che si fondono in un unico discorso, andando oltre le barriere di genere: un magico caleidoscopio di frequenze del nostro tempo.

Il sax, strumento ibrido per eccellenza dalla sua nascita fino ai giorni nostri, è il veicolo perfetto per poter attraversare incroci di esperienze e ricerche.

La sua voce, così duttile e nello stesso tempo così riconoscibile, mette in comunicazione compositori e musicisti di estrazione diversa, accomunati dall’amore per lo strumento e per la sua capacità di unire mondi lontani. Isabella Fabbri al sax soprano, Chiara Lucchini al sax contralto, Anna Paola De Biase al sax tenore e Alessia Berra al sax baritono.

Pubblicità Pubblicità



Il concerto gratuito si terrà all’aperto presso l’anfiteatro naturale del parco e in caso di maltempo presso la rimessa del parco, entrata Piazza Garollo, con posti a sedere contingentati e assegnati in ordine di arrivo.

Pubblicità Pubblicità