Mistero e archeologia a Lavis con la seconda rassegna cinematografica

La seconda edizione del cinema archeologico a Lavis si terrà durante il mese di agosto. Dopo l’annullamento delle proiezioni di marzo a causa Covid-19, in accordo con il Comune, si è deciso di ripresentare i tre film in un cineforum all’aperto che si terrà in piazzetta degli Alpini.

I documentari verranno proiettati i prossimi venerdì 7,14 e 21 a partire dalle 21 e si tratta di un’occasione intrigante per coniugare cultura e mistero.

Il primo appuntamento in programma il 7 agosto è “La ragazza di Egtved” in cui si racconta come, con i mezzi tecnologici del XXI secolo, gli studiosi danesi abbiano svelato i misteri della Ragazza di Egtved, uno dei ritrovamenti più famosi e meglio conservati dell’età del Bronzo.

La ragazza, che morì giovanissima nel 1370 a.C., consente di gettare nuova luce sulla vita degli uomini e delle donne di quell’ epoca.

Il 14 agosto verrà proiettata la storia de “Il Computer antico di 2000 anni” un misterioso congegno meccanico ripescato nel 1901 nei pressi di una piccola isola greca da alcuni pescatori, una scoperta che gli studiosi del Museo di Atene classificarono come il più vecchio elaboratore dati del mondo.

Il misterioso oggetto che assomiglia ad un orologio, sembra fosse stato costruito per compiere calcoli astronomici.

Ultimo appuntamento in programma il 21 agosto, il film “La verità sui Templari”. A Parigi, in un cimitero, sono stati sepolti gli uomini che hanno partecipato alle crociate e che sono stati poi perseguitati dal Re di Francia. Chi erano costoro e perché vennero perseguitati? Cosa accadde al loro leader e perché cadde in disgrazia? Il film ricostruisce l’intera storia dei Templari attraverso gli scavi archeologici e tramite i dipinti.

Gli storici stanno acquisendo nuove ed importanti informazioni sia dagli scavi sia dagli archivi segreti del Vaticano. L’ingresso è libero, con raccolta di offerte per il “Progetto solidali per la solidarietà”.

