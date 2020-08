L’aperi-pizza della Pro Loco di Amblar nel parco Conca Verde

Visto che nella giornata di ieri, domenica 2 agosto, il maltempo non ha consentito di organizzare iniziative all’aperto, la Pro Loco di Amblar ha deciso di spostare a domenica prossima, 9 agosto, l’evento previsto al parco Conca Verde.

In occasione della riapertura dell’omonimo bar e in collaborazione con la nuova gestione, la Pro Loco ha organizzato un simpatico aperi-pizza per adulti e bambini.

L’appuntamento è per domenica a partire dalle 16 con l’ “aperi-conca” per i grandi, mentre per i più piccoli ci sarà un pomeriggio di intrattenimento con gli animatori che proporranno truccabimbi, sculture di palloncini e molti altri giochi divertenti.

Alle 18.30, poi, si comincerà con la proposta “pizza-conca” della rinomata pizzeria “Furgone Margherita”.

Durante l’intero evento funzionerà un fornitissimo servizio bar a cura della Pro Loco di Amblar. L’iniziativa si svolgerà all’aperto con ingresso gratuito, in caso di maltempo ci si sposterà al coperto.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 340.7827269 (Sara) e 346.8517735 (Claudio) oppure inviare un’e-mail all’indirizzo prolocoamblar@hotmail.com

