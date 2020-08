La borsa italiana è in vendita: in gioco 27 miliardi di dollari

La Borsa italiana è in vendita. Non è fantaeconomia, ma una trattativa complessa che si potrebbe concludere a breve. Così dopo la sovranità monetaria, l’Italia andrà a perdere anche il controllo della propria Borsa come già accade per i listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Lisbona.

Vediamo nel dettaglio l’operazione. Dal 2007 la nostra Borsa è controllata dalla London Stock Exchange che ha ufficializzato l’intenzione di vendere o la quota in Mts ( il Mercato Italiano di titoli di Stato) o l’intero gruppo Borsa Italiana.

L’obiettivo è quello di superare l’esame dell’Antitrust europeo per avere il via libera alla fusione con Refenitiv: un gestore di piattaforme trading che di fatto si sovrappone alla detenuta Mts.

La transazione sarà definita entro fine anno o al massimo all’inizio del 2021. Immediate le reazioni politiche. Il leghista Volpi ha chiesto al governo un intervento sulla vicenda: “ Il governo deve valutare gli strumenti da utilizzare per garantire gli interessi del nostro Paese.”

Mentre i 5 Stelle chiedono al governo di agire per sfruttare l’occasione per riportare in Italia la proprietà. Preoccupa la possibilità di una cessione della sola Mts mediante scorporo dal resto della Borsa italiana.

La trattativa ha già innescato le speculazioni di Deutsche Bank che di Euronext che controlla le già citate borse europee. In gioco un’operazione del valore di 27 miliardi di dollari che vede la nostra borsa trasformarsi in una pedina di scambio per permettere al gruppo londinese di diventare uno dei maggiori attori globali nelle infrastrutture di mercato.

