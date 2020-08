A Caldes arriva la fibra ottica

Più velocità e più sicurezza per navigare in Internet a Caldes.

La giunta comunale ha autorizzato la Tim alla posa della fibra ottica per il collegamento degli armadi di distribuzione alla dorsale provinciale sulle superfici di proprietà comunale.

Nello specifico, i lavori di scavo, posa pozzetto e sopralzo sull’armadio esistente e posa colonnina elettrica avverranno in via 4 Novembre, 55 a Caldes, in via della Calcara, 29 in località Tozzaga e in località Cassana, 54.

Il sindaco Antonio Maini si dice soddisfatto di questo nuova operazione. «Grazie all’intervento di Telecom, la fibra ottica raggiungerà tutti gli armadi di distribuzione del territorio comunale – spiega il primo cittadino –. Sarà così disponibile l’accesso Internet in banda larga: non è solo una comodità, ma sempre più un servizio indispensabile che, grazie a una trasmissione dati più veloce e più stabile, potrà garantire connessioni utili anche per il lavoro e l’accesso ai servizi disponibili in rete».