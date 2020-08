Ore 3.30: rissa in centro. A rimetterci alla fine è la macchina di un disabile. Il video

Nuova rissa nella notte in centro storico. Il posto è sempre lo stesso: la zona del conservatorio musicale. Alle 3.30 grida e urla hanno fatto sobbalzare nuovamente i residenti che si erano appena addormentati dopo la fine della Movida del sabato sera.

Ad azzuffarsi per futili motivi alcuni ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, tutti giovanissimi.

Dal video è subito comprensibile che si tratta di persone alterate dall’uso di alcool e probabilmente altro. Un ragazzo all’accento straniero verso la fine della zuffa continua a ripetere all’antagonista: «Hai qualcosa contro di noi? Hai qualcosa contro di noi?»

Pubblicità Pubblicità

Il finale però è inaspettato, dopo la fine della lite si sente un botto: uno dei contendenti, non contento per come è finita la serata, sfoga la sua rabbia contro la macchina di un ignaro disabile parcheggiata nella via spaccando contro una bottiglia di birra.

Gesto deprecabile a prescindere che diventa ancora più grave perché provocato contro un disabile. Tutti si chiedono come non sia possibile nel 2020 fermare questi fenomeni del degrado cittadino che oltre a far male a se stessi distruggono il patrimonio pubblico e privato ogni notte portando all’esasperazione i residenti che ogni week end sono costretti a vivere un autentico incubo.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità