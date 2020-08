Gigantesco rave party abusivo sulla Martinella: le forze dell’ordine lavorano per identificare i responsabili

Questa mattina centinaia di ragazzi si sono dati appuntamento sulla Martinella a Folgaria per un Rave Party non autorizzato.

Siamo al confine tra Terragnolo e Folgaria in un luogo simbolo della prima guerra mondiale. Lo denuncia il sindaco di Folgaria Michael Rech sul suo profilo di facebook.

«Abbiamo visto più volte questi prati gremiti di tanti amici della montagna per i Suoni delle Dolomiti ma così davvero mai. Musica a livelli altissimi, centinaia di autovetture e nessun rispetto per l’ambiente e per la memoria. Condanniamo fermamente l’accaduto e ringraziamo le forze dell’ordine che stanno lavorando per identificare i responsabili e per sgomberare l’area.» – denuncia il Sindaco

