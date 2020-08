Gabriella Maffioletti: «Forza Italia gode di ottima salute ed io sarò capolista»

Attraverso una nota Gabriella Maffioletti di Forza Italia smentisce i rumors degli ultimi giorni che la davano in passaggio verso altri movimenti e con l’occasione attacca l’ex coordinatore del movimento Michaela Biancofiore.

«Rispetto alla continua ridda di notizie che danno il nuovo coordinamento di Forza Italia Trentino Alto Adige con orchestra da “de profundis” in sottofondo musicale – si legge nella nota di Maffioletti – preme alla scrivente chiarire che finalmente possiamo annunciare, con non poco orgoglio, che proprio grazie alle intraprendenze delle nostre personali figure il partito oggi può vantare un buon stato di salute ed una discreta performance in termini di risorse personali nonostante l’era Biancofiore, il cui operato, come vediamo continua attraverso le sue affiliazioni nel tentativo di creare. E’ davvero incomprensibile come un partito quale il nostro a livello regionale, praticamente raso al suolo dalla vecchia gestione ed ora in fase di ricostruzione nei tempi stretti determinati dalla campagna elettorale, faccia così tanto parlare di sé a livello mediatico nonostante la nuova dirigenza abbia dimostrato in lungo ed in largo di non voler alimentare assolutamente polemiche sterili ed inutili».

Maffioletti precisa anche che «non solo sarò alla guida della lista ma anticipo, sollecitata in tal senso, che la nostra lista di ben 40 persone e per buona pace di coloro che fino ad oggi hanno “gufato” a che non si potesse raggiungere il numero minimo per la validità della lista stessa».

Poi conclude polemicamente: «Consigliamo vivamente a coloro che in questa fase in maniera bypartisan cercano di minare il terreno politico già frammentato della nostra area politica , e spendono le loro energie in estenuanti e sterili “campagne gossiparie” al solo fine certo di un basso lignaggio politico ed una dialettica poco ontologica, di concentrare sforzi e proposte sulla linea e sulla programmazione di progetti politicamente perseguibili e percettibili ai cittadini».

