Approvata la manovra di assestamento del bilancio Provinciale. Il centro sinistra nel caos perde i pezzi

Alle 12.30 il Consiglio provinciale – dopo ben 4.756 votazioni – ha approvato l’assestamento del bilancio preventivo Pat 2020, con 20 sì e le 2 astensioni degli unici consiglieri di minoranza rimasti nell’emiciclo, cioè De Godenz e Lorenzo Ossanna.

I due consiglieri del centrosinistra hanno stigmatizzato il comportamento degli alleati che hanno abbandonato i lavori dell’aula. Comportamento che non ha precedenti nella nostra provincia autonoma. Se per Ossanna il passaggio al centro destra era previsto, la novità riguarda la figura di de Godenz che col suo comportamento responsabile strizza l’occhio alla maggioranza.

Per il centro sinistra un nuovo scivolone che pone l’alleanza nel caos e che offre su un piatto d’argento la possibilità di rinforzare la giunta Fugatti dentro la quale potrebbe avvenire qualche avvicendamento per così allargare ancora di più l’area di maggioranza.

Subito dopo è stata approvata (20 sì, 2 astenuti) una risoluzione consiliare depositata da 13 consiglieri di maggioranza.

Il testo delinea in modo analitico le linee di azione che si chiedono al governo provinciale per pilotare il Trentino fuori dall’emergenza e dalla crisi attuali. Si parla di Pubblica amministrazione improntata a obiettivi e risultati, di prospettiva macroregionale, di Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di scuola organizzata il più possibile in presenza, di formazione dei docenti, sviluppo delle tecnologie telematiche, politiche per la casa, politiche attive per il lavoro, welfare aziendale, rafforzamento e patrimonializzazione delle aziende.

In dichiarazione di voto, De Godenz, uno dei due consigliere delle minoranze rimasti in aula, ha esplicitato la sua contrarietà alla scelta dello schieramento di opposizione di abbandonare i lavori per protesta, non secondariamente perché si poteva interloquire fino in fondo sul tema delle seconde case e relativo emendamento.

Lorenzo Ossanna invece ha detto di essere stato assente ieri per motivi personali, ma di condividere la posizione assunta dal presidente della Provincia. La scelta di allocare i 218 milioni di euro in arrivo dallo Stato sul fondo di riserva – ha detto – è tecnicamente condivisibile, l’abbandono dell’aula invece non giustificabile. Il consigliere ha poi ringraziato la Giunta per l’attenzione rivolta in bilancio al settore edile.

Gli interventi di maggioranza: ringraziamento al presidente della Provincia per le trattative condotte in questi giorni, critiche alla scelta delle opposizioni di lasciare i lavori, soddisfazione per le misure anticongiunturali messe in campo con il ddl 60/XVI, elogio dei due consiglieri di minoranza rimasti in aula. Si è anche difesa la scelta di allocare i 217 milioni sul fondo di riserva, nel quadro di un approccio progressivo step by step all’emergenza sanitaria e a quella economica conseguente.

Ancora: un grazie al presidente del Consiglio per la maratona sostenuta in Consiglio, critica al fatto che non è mai stato sostituito dal vicepresidente.

Il presidente della Provincia ha detto che l’abbandono dei lavori non ha precedenti. Nella replica di venerdì – ha aggiunto – avevo già dichiarato cosa intendevo fare dei 217 milioni di euro in questione, con una soluzione tecnica già adottata peraltro in passato da un mio predecessore. Grazie al presidente del Consiglio per aver applicato il regolamento, senza tagliare la grande mole di emendamenti in campo. Grazie ai consiglieri di maggioranza, pronti a stare ai loro posti per una settimana consecutiva. Ho trattato per due giorni con le minoranze – ha aggiunto il presidente – verso le quali credo di avere dimostrato rispetto.

Il presidente del Consiglio provinciale ha ringraziato tutta la struttura consiliare per il supporto assicurato.

Dopo l’approvazione da segnalare le parole di Denis Paoli: «Approvato oggi l’assestamento di bilancio dopo una dura maratona che ha visto cadere inesorabilmente e irresponsabilmente le minoranze di centro sinistra che scrivono una triste e vergognosa pagina per il Trentino. Il centrodestra unito ancora una volta dimostra la responsabilità e il dovere di amministrare nel bene e in tutela della nostra terra ed autonomia»