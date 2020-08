Amore platonico e anima in tempo di crisi.

Se c’è una forma d’amore che viene spesso considerata più come forma d’arte e momento di sublime presenza nella vita dell’amato, questo è l’amore platonico.

E’ una delle forme più diffuse di sublimazione emotiva, e soprattutto di idealizzazione di un sentimento, che viene vissuto in una situazione quasi surreale, fuori dal tempo e dallo spazio, in una dimensione proiettiva, che in termini psicologici caratterizza una volontà inespressa di vivere la propria realtà in termini concreti.

E’ interessante analizzarlo come espressione di una sensibilità personale, che è il riflesso di possibili motivazioni, anche oggettive di uno stato d’essere particolare.

E in questo afflato di sentimento, grande spinta ha il nostro inconscio, in cui sono racchiuse tutte le nostre emozioni inespresse, o che ci hanno fatto soffrire e gioire. L’amore platonico si spiega anche una dinamica poetica, che affascina, per la sua purezza di espressione. Questa versione romantica è quella che trova maggior attribuzione nel pensiero comune.

In questi casi il proiettare verso la figura femminile una serie di emozioni personali, che evocano fantasie e desideri, è proprio di una ricerca nello scrivere ispirato.

L’autore ha bisogno di questo stimolo per la realizzazione della sua opera, e la figura femminile diventa una forma retorica, che definisce lo stile poetico. Una sorta di gioco psicologico, che prelude alla forma artistica espressa in poesia, prosa, pittura, musica etc.

Il “dolce stil novo” ha rappresentato un modello in questa pratica stilistica. Tanto che i suoi epigoni, Dante Alighieri e Francesco Petrarca, hanno utilizzato due figure femminili, Beatrice e Laura, come archetipi di una dama angelicata, a cui ispiravano i loro versi, in particolare nella dimensione del pensiero d’amore.

E così nella creatività poetica e letteraria il motore dell’ispirazione trova luce nella donna. Basti pensare a “Chiare fresche et dolci acque dove pose le membra colei che solo a me par donna…”, versi del Canzoniere di Petrarca, cantati a Laura, a Fountaine de Vauclause en Provence, in Francia Meridionale, davanti alla sorgente della Sorga, il fiume sotterraneo che li esce dalla roccia.

Nella realtà del vivere quotidiano, bisogna però distinguere l’amore vissuto, dall’amore immaginato e idealizzato. La vita reale ha altre priorità, ma può accadere che ci sia uno scambio di piano nel vivere il sentimento d’amore.

Questo succede nelle relazioni a distanza, o quando ci si trova davanti a dei rifiuti, non condivisi e accettati.

Il bisogno di continuare a percepire il calore del sentimento d’amore, che nella realtà non trova soddisfazione, si esprime così in una proiezione emotiva verso un simbolo d’amore, che catalizza tutti i nostri bisogni e le nostre aspirazioni.

Per non lasciare andare il pensiero di un trasporto emotivo a cui ci si aggrappa quasi per orgoglio, si immagina un presente e un futuro, costruendo significato che non ha una base reale, o la ha solo parzialmente, perché unilaterale.

E’ questo il punto, dove il sentimento d’amore, ma si può allargare all’ampio spettro dei sentimenti di amicizia, non è vissuto in forma biunivoca, condivisa e accettata, si ricade in una fattispecie di algoritmo sentimentale creato per non accettare la realtà, e quindi per sublimarla.

Purtroppo quando si entra in queste situazioni, il pericolo è di non rendersene conto, e continuare a iterare pensieri e comportamenti autoreferenziali.

Comunque nell’amore platonico, c’è molto di positivo. Infatti, un sentimento cosi vissuto, può durare anche per sempre, e raggiunta la consapevolezza della sua specificità, è un modo per trovare conforto e ispirazione. In queste forma d’amore, prevale l’aspetto del bello, buono, e idilliaco.

Difficile trovare un amore platonico connotato negativamente. Anche perché l’interazione è con sè stessi più che con la persona amata. La persona amata diventa la proiezione del nostro se (non sempre), e quindi il dialogo d’amore può essere frutto di uno spirito narcisistico.

In tempi di crisi, la fantasia spesso può essere un rifugio del pensiero, perché fantasticando le cose possono avere i caratteri che noi vogliamo.

La fantasia è la madre della creatività, per cui è molto usata da artisti di ogni settore. Infatti, per sviluppare un pensiero che vada oltre la comune realtà, piena di problemi, e risultato di decisioni prese da altri, e quindi subita, un immergersi in un mondo fantastico, è un momento di riposo per la mente, che trova pace e nuovi stimoli da applicare alla realtà.

Lo stesso può essere per l’amore platonico, che nella sua indefinità bellezza di espressione, può rappresentare un modello a cui ispirare un comportamento d’amore romantico, che nel grigiore della realtà, fatta di responsabilità e problemi, è salutare per la nostra anima.

Un’anima pura e leggera, infatti ha un fascino indescrivibile per tutti quelli che la possiedono, e invita all’incontro. L’amore platonico, essendo lontano dalle esigenze corporali, permette all’anima di rigenerarsi e diventare più bella.