La litigata costa cara: 40 enne romano arrestato con 1,3 kg di Marijuana e 1,3 grammi di cocaina

Non si ferma l’azione di contrasto contro la criminalità della Polizia di Stato voluta dal Questore Cracovia. Ieri pomeriggio la Squadra Volante e la Squadra Mobile hanno arrestato un uomo, F. A., romano di 40 anni, che deteneva 1,300 kg di marijuana e 1,30 grammi di cocaina.

In particolare alle ore 14.50 la volante interveniva per una lite fra fidanzati (entrambi incensurati). Durante l’intervento gli agenti notavano una certa agitazione dei due che poteva essere legata all’assunzione di sostante stupefacenti da parte della ragazza.

Da li un controllo sommario portava al rinvenimento e al sequestro di 300 grammi di marijuana nascosta in un armadio.

In considerazione del ritrovamento della sostanza stupefacente e grazie anche all’aiuto degli investigatori della squadra mobile si procedeva alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo dove veniva rintracciato un chilogrammo di marijunana e 1,30 grammi di cocaina, in varie parti dell’appartamento posto in centro città e alcuni attrezzi utilizzati per la pesatura e il confezionamento dello stupecente.

In considerazione della quantità di sostanza e degli elementi raccolti l’uomo, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

