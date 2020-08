Il «grazie» della Scuola Materna di Denno a Betty e Mariangela

Purtroppo, a causa della situazione sanitaria legata al Covid, non è stato possibile organizzare festeggiamenti e saluti “aggregativi”.

Ma con una piccola festa a sorpresa a Betty e Mariangela è arrivato comunque il ringraziamento per aver seguito e accompagnato con calore e professionalità i bimbi di Denno per decenni.

Ieri è stato un ultimo giorno di scuola dal sapore diverso, particolare, ma non meno intenso per la Scuola Materna di Denno. Anzi, forse di più.

Si è conclusa così un’annata strana, fatta certamente di incertezze e momenti tutt’altro che semplici, ma anche di sorrisi, di abbracci con gli occhi, di “arrivederci” colmi di riconoscenza e affetto.

Come quello pronunciato nei confronti di Elisabetta Fiemozzi, che bimbi e genitori conoscono come “la maestra Betty”, e dell’inserviente Mariangela Sandri, da oggi in pensione.

Un riconoscimento giunto anche attraverso le parole del presidente della scuola materna Cristino Gervasi, che ha voluto far arrivare loro un messaggio sicuramente condiviso da bambini, genitori, colleghi.

«Oggi (ieri, ndr) è l’ultimo giorno di lavoro di questo anno “balordo”, che rimarrà sempre impresso nei nostri ricordi – ha scritto il presidente –. Credo, anzi sono convinto, che senza la disponibilità e la professionalità del nostro personale tutto non saremmo riusciti ad affrontare questa situazione e ad arrivare fino a qua. È anche un anno particolare per la nostra scuola: la maestra Betty e Mariangela non ci saranno al rientro autunnale, hanno giustamente maturato il diritto alla pensione. Spiace molto non poter festeggiare e salutare, come si conviene, chi ha passato una vita tra le mura scolastiche. In tutti i bambini e gli “ex” bambini che hanno frequentato e frequentano la nostra scuola rimane il ricordo delle persone che li hanno accolti, accuditi, accompagnati e preparati nei loro primi passi sociali scolastici e di convivenza con coetanei e adulti».

L’auspicio è che si possa comunque organizzare un momento di festa più avanti, magari in occasione di San Martino.

«A Mariangela e a Betty va un caloroso e virtuale abbraccio da parte dell’Ente, del Comitato e di tutti i genitori e bambini che le hanno avute come angeli custodi – aggiunge in conclusione Cristino Gervasi –. Con stima personale, ma sicuramente condivisa da tutti, un grazie enorme per quanto fatto in questo periodo, un augurio di buone vacanze e arrivederci a settembre per il personale ancora attivo, un buon meritato riposo per chi ci lascia. Certo che Betty e Mariangela troveranno il modo di essere sempre utili alle loro comunità, come lo sono state per la nostra scuola».