Il centrodestra al lavoro nella notte, votati 2.700 emendamenti. Tutti gli esponenti dell’opposizione assenti

Si è conclusa alle 23,30 (mezz’ora prima del termine fissato, per motivi tecnici) la giornata consiliare sul ddl dell’assestamento di bilancio.

Ore di votazione, anche in serata in assenza delle minoranze che hanno abbandonato l’aula per protesta nel corso del pomeriggio, che, fino ad ora, hanno permesso di togliere complessivamente dal grande plico che sta a fianco del presidente del Consiglio, nella maggior parte dei casi con voto negativo, 2700 emendamenti e sub emendamenti su circa 11 mila. Votati in serata anche due articoli il 24 (compreso l’emendamento della Giunta sulla governance della Fem) e il 25 sui 44 che compongono il ddl.

A margine dei lavori in aula consiliare il capogruppo della lega Mara Dalzocchio ha dichiarato: «Dopo aver deciso di disertare senza motivo l’aula in massa e aver imposto alla maggioranza di votare i loro emendamenti che sono ostruzionistici e senza valore per i cittadini, si sono infervorati quando ho semplicemente teorizzato che la loro fuga di massa permetta loro di fare brevi ferie nelle nostre bellissime località. Le minoranze toccate nel vivo si aggrappano a scuse solo ipotizzabili mentre ora è concreto l’abbandono senza motivo dell’aula da parte loro. I fatti contano di più delle loro tante parole o speculazioni».

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità