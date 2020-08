Frana Peio, 100 mila metri cubi di fango e detriti. Oggi nuova allerta meteo

Una colata di centomila metri cubi di fango si è abbattuta giovedì pomeriggio sopra il paese di Peio. La frana è partita dalla Val Taviela, ha seguito tutto il corso della vallata fino al rio Taviela, che esondando ha colpito l’abitato di Peio Fonti.

La frana ha invaso anche la strada del Fontanin che porta verso Pian Palù. Le persone che hanno trascorso la giornata nella zona sono state ospitate dalla malga di Tiziano Canella. Hanno potuto godere di un pasto caldo e di una notte al sicuro.

I vigili del fuoco, il personale del Comune di Peio, del Servizio gestione strade della Provincia e del Servizio bacini montani si sono messi subito al lavoro già dalla giornata di giovedì per ripristinare le strade.

I circa trenta turisti rimasti bloccati sono potuti scendere con le loro auto in paese già in mattinata. Fortunatamente la frana non ha provocato nessun ferito e nessun disperso.

Nel frattempo il sindaco di Peio Angelo Dalpez ha emanato ieri mattina una serie di ordinanze nelle quali si è ordinata la chiusura di tutte le strade e i sentieri a rischio per permette a operatori e tecnici di mettere in sicurezza la zona.

Le strade interessate sono: a del Fontanino verso pian Palù tra l’intersezione con la provinciale 87 che sale a Peio Paese e malga Frattasecca; via Case Nuove a Peio Paese a partire dalla località Baita Tre larici; le forestali per il lago di Covel e per la località Scoiattolo. Non sono praticabili anche i sentieri che da pian Palù risalgono la val Montozzo verso il confine con la Lombardia e il rifugio Bozzi.

Nella zona sopra Peio si sta nel frattempo lavorando alla creazione di un invaso che possa sopportare altre eventuali frane o esondazioni. Il meteo prevede che per la giornata di oggi possano esserci altri temporali.

Dopo l’allerta gialla emanata dalla protezione civile a partire da oggi alle 16.00 l’allerta è massima per l’ipotesi che cada una nuova frana.