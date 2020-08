Col Parco naturale c’è “ziBALDOne”

ZiBALDOne è il calendario di appuntamenti che, promosso dal Parco Naturale Locale Monte Baldo, si articola lungo tutto l’anno e si avvale della collaborazione di Muse, Fondazione museo civico di Rovereto e Fondazione museo storico del Trentino. Ci saranno passeggiate, laboratori, incontri per scoprire i segreti del Baldo.

Le proposte sono rivolte a un vasto pubblico, cercando di coinvolgere adulti, bambini e famiglie; sono calendarizzate durante la settimana, i weekend, le mattine, i pomeriggi e le serate per dare risposta alle esigenze di ognuno.

Ci sarà il laboratorio per produrre il gel disinfettante mani su base alcolica (16 agosto), spettacoli di teatro-scienza come “Alla scoperta dei modi di vita del favoloso mondo delle api” (15 agosto), serate e passeggiate interattive come “I suoni della notte” (7 agosto).

Si punta a coinvolgere le scuole e a fare attività di promozione, valorizzazione territoriale ed educazione ambientale rivolte a turisti e residenti.

Si tratteranno tematiche ambientali, culturali, storiche e di valorizzazione delle attività e dei prodotti locali. Molte iniziative saranno organizzate ai punti info del Parco: il Portale del Parco di Nago a Malga Casina, la Casa del Parco a Palazzo Baisi a Brentonico, il punto info a Malga Bes, il punto info a Malga Vignola.

Le attività sono gratuite e la prenotazione è obbligatoria per garantire che avvengano in sicurezza. Info:clicca, prenotazioni ApT Rovereto e Vallagarina, ufficio di Brentonico. Le proposte di agosto sono su link.

Il programma di ZiBALDOne si intreccia con una serie di iniziative collegate. Vediamo tutti gli appuntamenti di agosto.

1° agosto, 17:30-19 – Visite guidate a Palazzo Baisi – Casa del Parco – Palazzo Baisi. – 7 agosto, 20:15-22:30 – I rumori della notte – Serata con Fondazione Museo Civico di Rovereto – Polsa, campeggio. 8 agosto, 17:30-19 – Visite guidate a Palazzo Baisi – Casa del Parco. 13 agosto, 16:30-18 – Fossili, che storia! – Laboratorio per bambini, con Fondazione Museo Civico di Rovereto – Giardino di Palazzo Baisi. 15 agosto, 10-12 – Il favoloso mondo dell’Ape Rina – Spettacolo di Teatro Scienza, col MuSe – Stallone di Malga Vignola. 15 agosto, 17:30-19 – Visite guidate a Palazzo Baisi – Casa del Parco – Palazzo Baisi. 16 agosto, 14:30-17:30 – Semplici di natura: a tu per tu coi farmacisti alla scoperta del Parco Monte Baldo e delle sue piante medicinali – Laboratorio per famiglie, con Fondazione Museo Storico del Trentino – Giardino di Palazzo Baisi. 21 agosto, 14:30-16:30 – Costruiamo un bug-hotel – Laboratorio per famiglie, col MuSe – Malga Bes. 21 agosto, 20:30-22:30 – Con il naso all’insù – Serata con Fondazione Museo Civico di Rovereto – Giardino di Palazzo-Baisi. 22 agosto, 14:30-17:30 – Semplici di natura: a tu per tu coi farmacisti alla scoperta del Parco Monte Baldo e delle sue piante medicinali – Laboratorio per famiglie, con Fondazione Museo Storico del Trentino – Giardino di Palazzo Baisi. 22 agosto, 17:30-19 – Visite guidate a Palazzo Baisi – Casa del Parco. 27 agosto, 16:30-18 – Come mi muovo? – Laboratorio per bambini, con Fondazione Museo Civico di Rovereto – Giardino di Palazzo Baisi. 28 agosto, 14:30-16:30 – La farfalla dal filo prezioso – Laboratorio per famiglie, con il MuSe – Giardino di Palazzo Baisi. 29 agosto, 10-12 – Alpeggio biodiverso – Passeggiata tematica, col MuSe – Malga Fos-ce. 29 Agosto, 17:30-19 – Visite guidate a Palazzo Baisi – Casa del Parco. 30 agosto, 10 – 12-Aperitivo tra pascoli e formaggi – Incontro con l’esperto del MuSe – Malga Vignola.