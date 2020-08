Autostrada del Brennero gratis per i pendolari della sanità trentina

L’iniziativa è stata promossa dalla consigliera provinciale della Lega Nord Trentino Alessia Ambrosi.

La mozione ha ricevuto consensi sia dalla maggioranza che dalla minoranza: l’autostrada del Brennero sarà gratuita per tutti i pendolari della sanità che operano in Trentino fino al 31 dicembre 2020.

L’iniziativa è volta a premiare tutti gli operatori sanitari che fino a pochi mesi hanno rischiato la propria vita per combattere il Coronavirus e per far sì che la loro fatica non passi in secondo piano.

La partenza dell’agevolazione era stata programmata per oggi, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno affinchè entri in vigore.

Per usufruire dell’agevolazione bisognerà compilare un modulo online nel quale verrà indicato il tratto di strada per cui richiedere l’esenzione. Occorrerà poi riempire un’autocertificazione con i propri dati e munirsi di telepass per chi non lo avesse. Alla fine del mese il costo del tratto autostradale sarà addebitato alla Provincia di Trento.

«Uno dei problemi principali che abbiamo in Italia è la memoria corta – ha spiegato Alessia Ambrosi – la mancanza di riconoscenza che a volte riscontriamo nei protagonisti positivi della nostra realtà. Che la pandemia stia avendo ripercussioni pesanti sulla nostra economia in questa fase due è assodato; il futuro che ci aspetta, se l’epidemia sarà risolta o se tornerà, rimane ancora un’incognita.

Ma il passato lo conosciamo e sappiamo chi sono stati i protagonisti indiscussi della fase 1, quella dell’emergenza sanitaria: sono stati i medici, gli infermieri, guardie mediche , medici di base, pediatri, oss, spero di aver nominato tutti. In poche parole il nostro personale sanitario, nostri EROI!» E ancora: «Per questo ho pensato, in collaborazione con A22 che ringrazio, che ha appoggiato fin da subito questo progetto, di dare un segnale. E di presentare un documento trasversale quale doveroso segno tangibile di gratitudine verso chi ha rischiato la propria vita per curare i pazienti trentini tra molteplici difficoltà. Perché questa categoria, ha svolto e svolge tuttora un lavoro straordinario, e sarebbe vergognoso dimenticarlo. Dopo gli applausi, gli elogi, le canzoni, è l’ora di un segno tangibile, un riconoscimento concreto, piccolo se vogliamo, ma significativo della nostra riconoscenza e della nostra solidarietà». «E così sapendo che l’impegno di gratuità nazionale con austostrade per gli operatori sanitari scade oggi, – conclude Ambrosi – nella qualità di provincia autonoma di Trento e nella comprovata consapevolezza di quanto il presidente Fugatti, l’assessore Segnana con tutta la giunta e l’intero consiglio siano sensibili e riconoscenti a questa categoria, che opera sul territorio provinciale, sia delle strutture pubbliche che private, ho pensato a questa proposta di mozione che impegna la Giunta ad interloquire con A22, per garantire a tutti i nostri eroi la gratuità del tratto autostradale per recarsi sul posto di lavoro fino al 31 dicembre 2020. Un documento che rafforza e concretizza quel grazie e quel riconoscimento a tutti i lavoratori in ambito sanitario».