Questione di stile: vivere lo spazio pubblico in modo creativo

Rispondendo all’avviso del Comune Destate i parchi, la Cooperativa Arianna ha presentato, in qualità di soggetto capofila, una proposta di collaborazione nel contesto di un più ampio progetto per promuovere e valorizzare stili di vita sani, con particolare attenzione alla prevenzione dalle dipendenze nelle giovani generazioni.

La proposta è stata valutata positivamente dai servizi Attività sociali e Gestione strade e parchi e dalla Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara, coinvolti nell’istruttoria del patto di collaborazione dal servizio Beni comuni e gestione acquisti.

Oltre a favorire e promuovere la fruizione di parchi e di spazi verdi come luoghi di incontro, scambio, convivialità privilegiata e “sicura”, la presa in cura di questi spazi e il presidio attivo del territorio, il progetto Questione di stile si ispira all’alleanza #Daimuoviamoci ed è stato presentato dalla Cooperativa Arianna e da altri enti partner (Associazione A.M.A., APCAT Trentino Onlus, APS Carpe Diem, Cooperativa Progetto 92, Forum delle Associazioni familiari del Trentino, Associazione Non Profit Network – Centro servizi volontariato Trentino, Uisp Trento, Servizio Dipendenze ed alcologia dell’Azienda per i servizi sanitari oltre ad altre realtà pubbliche locali) sul bando promosso dal servizio Attività sociali per la realizzazione di iniziative e progetti a rilevanza locale per la valorizzazione di stili di vita sani in alternativa a comportamenti a rischio e quale prevenzione delle dipendenze.

Fino a fine settembre per alcuni giovedì, il parco Solženicyn (ex Santa Chiara, giovedì 30 luglio, 6, 20 e 27 agosto, 3, 10 e 17 settembre dalle 17.30 alle 19) e il giardino di piazza Garzetti, di fronte al Tribunale, (giovedì 30 luglio, 20 agosto, 10 settembre dalle 10 alle 12), si trasformeranno in luoghi di incontro e socialità, dove sperimentare e testare modi alternativi di utilizzo del proprio tempo e di frequentazione degli spazi pubblici.

Verranno proposti laboratori fotografici e creativi, incontri per promuovere relazioni di prossimità e avviare una riflessione sugli stili di vita, sugli utilizzi e sul prendersi cura dei beni comuni, passeggiate comunitarie, world caffè, una mappa emotiva, una bacheca in divenire alimentata dai cittadini che segnaleranno iniziative e proposte.

Il calendario completo degli incontri è disponibile sul sito del Comune.

