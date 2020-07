Partite le richieste dell’agenzia del lavoro per chi ha manifestato interesse a lavorare in agricoltura. Ecco come confermare la disponibilità

Sembra che le sollecitazioni della Fai Cisl Trentino siano andate a segno.

La provincia ha cominciato ad inviare alle persone che hanno manifestato interesse il nuovo format per comunicare la propria disponibilità a lavorare in agricoltura. (vedi sotto)

Ieri è stato inviato a chi aveva già comunicato la propria volontà di rendersi disponibile per le grandi campagne di raccolta, ma diventa un’occasione anche per coloro che non ci avevano ancora pensato.

«Le aziende agricole trentine hanno bisogno di manodopera: compilate il format» – consigliano i vertici del sindacato

LA RICHIESTA DELLA PROVINCIA – «Conferma la disponibilità per lavori in agricoltura: Grazie ad un’intesa tra Agenzia del Lavoro, Associazioni di categoria degli agricoltori, sindacati e l’Ente bilaterale agricolo Trentino, è organizzata una raccolta di candidature per attività stagionali nel settore agricolo. I profili ricercati riguardano la raccolta della frutta e la vendemmia, la coltivazione e il dirado e l’allevamento del bestiame. La tua candidatura verrà segnalata agli imprenditori agricoli che fanno una richiesta al Centro per l’impiego, alle Associazioni datoriali di categoria agricole e all’Ente bilaterale agricolo».