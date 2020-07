Niente proclamazione in piazza Duomo per i laureati. Ma arriva via lettera il saluto del Rettore Paolo Collini

Una delle tradizioni della Università di Trento è il saluto del Rettore ai laureati con una cerimonia in piazza Duomo. Un momento memorabile per tutti, una vera festa e quasi un rito di “passaggio”.

A questa “proclamazione” con tutti i particolari ci si stava già preparando nei mesi scorsi ma il Covid-19 ha fatto il “guastafeste” e anche questo atteso appuntamento è stato annullato.

Tuttavia in questi giorni, unitamente alla consegna per posta ai laureati del diploma di laurea, è giunta a ciascuno una lettera del Rettore Paolo Collini e insieme anche una stampa di Fabio Vettori, il conosciuto artista trentino.

“Cari laureati e care laureate avremmo dovuto salutarci nella cerimonia di laurea in Piazza Duomo, ma l’emergenza sanitaria Covid-19 ha interrotto purtroppo questa recente tradizione dell’Università di Trento. Sarebbe stata la decima edizione” inizia la lettera e continua:

“Così ho pensato di raggiungere ognuno e ognuna di voi, lì dove siete, con questo saluto per stringervi almeno idealmente la mano e augurarvi il meglio per il futuro, come avrei fatto nel consegnarvi il diploma di laurea sul palco, in piazza, in un giorno di primavera…….Aver studiato all’Università di Trento sia per voi motivo di orgoglio perché è una realtà di eccellenza che gode di un’ottima reputazione internazionale e che vanta un’alta produttività scientifica. Mantenete un legame di testa e di cuore con il vostro Ateneo, seguitene anche a distanza crescita e successi perché tutto questo è anche merito vostro. Il vostro successo sarà anche il nostro successo e ne saremo orgogliosi. Voi siete e sarete sempre parte di questa famiglia”.

A queste significative parole il Rettore aggiunge l’augurio a non rinunciare mai ai propri sogni ed a portare avanti i propri progetti con fiducia e resilienza, concetto quanto mai appropriato di questi tempi.

Collini fa anche un appello al senso di responsabilità “ al di là della pandemia” precisa. Ovvero la responsabilità intesa in un senso più ampio, come capacità di porsi in relazione con gli altri e con il mondo, in modo da poter influire con il proprio (responsabile) comportamento per il benessere collettivo e per migliorare il futuro del mondo. Responsabilità uguale a consapevolezza, dunque. Senza dimenticare che i comportamenti ed atteggiamenti di ognuno hanno un effetto anche sull’ambiente.

Un abbraccio virtuale, quindi, ma anche un “monito” perché se il futuro è dei giovani, loro dovranno farsi carico in questo mondo non facile di cercare di “favorire il benessere collettivo”. Un invito all’altruismo.

Ma a sdrammatizzare un po’ questo impegno, ci ha pensato Fabio Vettori, disegnatore ed illustratore che ha fatto delle formiche la sua cifra stilistica, con questa stampa che invita all’allegria e al buonumore.

Fissando sulla carta un momento che, seppur è mancato, rimane sempre una tappa importante per ogni laureato ed allo stesso tempo il punto di partenza per il futuro.

Buon cammino e buona fortuna a tutte e a tutti i neo laureati.