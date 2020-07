Musulmani in preghiera al campo sportivo “Mario Lona”. La Lega non ci sta: «Lavis è diventata la capitale dell’Islam?»

Alla Lega Lavis, guidata dalla capogruppo e candidata alla poltrona di sindaco Monica Ceccato, non è andato giù l’evento di preghiera musulmana che oggi ha avuto luogo al campo sportivo “Mario Lona”.

«Questa mattina mi sono svegliata con il telefono rovente – scrive Ceccato su Facebook –. Segnalazioni e disappunto sollevati da cittadini che con gran sorpresa hanno trovato già di buonora il campo sportivo “Mario Lona” aperto con un “pellegrinaggio” e un andirivieni continuo di persone».

Poi, racconta la leader leghista, si è scoperta la motivazione. «Il campo era occupato per la preghiera musulmana, in occasione della Festa del Sacrificio (senza considerare i metodi di macellazione degli agnelli sacrificati, pratica vietata ed estremamente cruenta) – aggiunge Ceccato nel suo post –. Considerando che la struttura “sportiva” è stata costruita e viene mantenuta da tutti per scopi totalmente diversi dalla preghiera e che dovrebbe essere utilizzata invece per fare sport e per il divertimento dei nostri ragazzi le perplessità sono molteplici».

Monica Ceccato lancia quindi una frecciata all’amministrazione comunale. «Evidentemente è ovvio per l’amministrazione comunale di sinistra guidata dall’autonomista Brugnara insieme a Patt e Pd quali siano le decisioni urgenti e importanti – scrive ancora la capogruppo della Lega di Lavis –, che evidentemente sono lontane dalla nostra storia, tradizione e cultura delle nostre famiglie. Purtroppo, è chiaro che diventiamo sempre più ospiti a casa nostra e questo a parer mio è inaccettabile e inconcepibile davanti ai bisogni dei nostri ragazzi ai quali alcune attività sportive e di divertimento non sono concesse e a cui viene imposta la distanza sociale e per la collettività tutta cancellate tutte le sagre e le feste per il 2020 a causa dell’emergenza Covid».

«Se da una parte conta la libertà di culto – conclude Ceccato – dall’altra capiamo chiaramente quali sono le vere priorità per Lavis promosse dalla giunta Brugnara e in questa immagine (foto in copertina) troveremo certamente risposta. Fate vobis».

