L’effetto Covid brucia il Pil di Germania e Stati Uniti: profondo rosso per le grandi economie

Nonostante potesse essere previsto, l’effetto covid -19 ha cominciato a mostrare il suo volto peggiore, colpendo e affondando pesantemente il Pil delle grandi economie mondiali. Stati Uniti e Germania si sono infatti ritrovate al centro di una drammatica situazione che potrebbe pesare sulla futura capacità di ripresa dell’economia globale.

Nel secondo trimestre 2020 il prodotto interno lordo statunitense è crollato di 32,9% su base annua, solo il 1947 era stato tanto disastroso. A questo dato, si aggiungono oltre 17 milioni di persone che riceveranno l’assegno federale di disoccupazione, rallentando ulteriormente la possibilità di rimbalzo previsto nel terzo trimestre.

Incredibile è anche la picchiata che non accadeva dal 1970 del Pil tedesco, -10,1% su base congiunturale. Numeri, che hanno portato un prevedibile effetto sui mercati con le borse europee che ieri, hanno chiuso tutte in calo bruciando circa 172 miliardi.

Anche la Banca centrale europea (Bce) nel bollettino economico sottolinea come l’epidemia da covid -19 abbia avuto un evidente effetto negativo sull’economia globale, ma sopratutto per l’eurozona per cui si parla di rischi al ribasso e prospettive fortemente incerte.

Inoltre, riferendosi in particolare allo Stato Italiano, la Bce ha affermato che senza le misure preventive e di sostegno al lavoro messe in campo dal Governo, come la cassa integrazione o il blocco dei licenziamenti, la disoccupazione in Italia sarebbe arrivata al 25%.

Nonostante tutto questo, l’effetto covid in Italia è presente e lo dimostrano i dati relativi al periodo pandemico che portano 600 mila occupati in meno e 700 mila inattivi in più.

