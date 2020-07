Ieri giornata conclusiva del consiglio comunale: Bisesti e Bridi ringraziano i consiglieri comunali uscenti della lega

Al termine della giornata conclusiva della legislatura presso il Consiglio comunale di Trento, il Segretario Mirko Bisesti si è voluto complimentare con i Consiglieri comunali della Lega per l’attività svolta in questi cinque anni, anni, caratterizzati da una giunta comunale a guida PD-PATT, che non saranno di certo ricordati per delle scelte importanti di vero sviluppo cittadino.

Il Segretario ha dichiarato: “In questi anni è stato fatto un ottimo lavoro a livello di opposizione, un’opposizione che si è mostrata seria e costruttiva in favore del bene dei cittadini di Trento di fronte all’immobilismo delle ultime amministrazioni del nostro capoluogo. Un vero pungolo a questa amministrazione concentrata più su se stessa e sui suoi problemi – contraddistinta del resto da molti cambi e rimpasti di giunta – rispetto ai bisogni dei cittadini di Trento”.

Il Segretario Bisesti ha aggiunto che questa compagine – fallimentare per le necessità dei cittadini di Trento – si ripresenterà agli elettori con un nuovo candidato Sindaco e con una narrazione che vorrebbe far dimenticare a tutti ciò che è avvenuto nel corso di questi anni.

Al contempo il Segretario ha voluto ringraziare per il duro lavoro svolto in questi cinque anni i Consiglieri comunali Lega a Trento Bruna Giuliani, Vittorio Bridi, Gianni Festini Brosa, Stefano Osele, Claudia Postal, Devid Moranduzzo prima e Martina Loss dopo le elezioni provinciali.

In conclusione Bisesti ha anche ringraziato i Consiglieri circoscrizionali e ha affermato: “Sono quindi orgoglioso del loro lavoro svolto e che ha riguardato temi importanti come quello della sicurezza, delle attività economiche e dei bisogni dei trentini, del PRG, del decoro urbano e dello sviluppo della città di Trento. Ora è giunto il momento di dare a Trento quel cambiamento che è sempre più voluto dalla cittadinanza”

Dopo i saluti del segretario della lega Bisesti arrivano quelli del vice presidente del consiglio comunale Vittorio Bridi. «Orgoglioso di aver rappresentato per conto della lega nord Trentino la città di Trento, come vice presidente del consiglio e come commissario in commissione urbanistica e in commissione politiche sociali – ha dichiarato Bridi – ringrazio i miei colleghi per il percorso fatto assieme per la gente e con la gente, BrunaGiuliani , Stefano Osele, Martina Loss, Gianni Festini Brosa, Claudia Postal e Devid Moranduzzo ma anche tutta la maggioranza e la minoranza che mi ha votato e riconoscendo la mia imparzialità e il mio impegno per la comunità»

