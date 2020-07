Bordate di Francesco Agnoli contro Gottardi: «Il suo movimento non esiste, non sempre la strategia del cuculo dà i risultati sperati»

La Civica di Mattia Gottardi naufraga insieme al cambio di candidato sindaco del centro destra.

L’assessore transfugo del centro sinistra saltato sul carro della lega pochi giorni prima delle elezioni di ottobre 2018 forzando la mano per imporre il nome di Baracetti ha creato il caos nella coalizione guidata dalla lega.

Ora i rumors danno alcuni uomini di Gottardi vicino alla lista di Marcello Carli. La sua tradizione quindi, in tal senso continua, e di questo il governatore Maurizio Fugatti potrebbe tenerne conto con tanto di ritiro delle deleghe.

L’unica cosa certa è che la sua strategia alla fine si è rivelata un autentico e clamoroso flop.

Su quanto successo ieri è intervenuto anche il segretario di «Si può fare» Francesco Agnoli che non ha risparmiato grandi bordate al suo ex compagno di partito.

Gottardi ha dichiarato: «Il nostro movimento raggruppa le esperienze amministrative civiche di tutta la Provincia: la cornice di tante identità locali che rendono unico il Trentino».

«Non sappiamo bene a quali realtà si riferisca, e perché Gottardi si intesti di fatto tutte le civiche della nostra provincia – replica Francesco Agnoli – ma per quanto riguarda la città di Trento ricordo che il gruppo di Civica Trentina – il partito con cui Gottardi è entrato in consiglio provinciale, salvo rottamarlo dopo la morte di Rodolfo Borga- è confluito pressoché interamente in “Si può fare!”. Che la Civica di Gottardi non partecipi dunque alle comunali della città non è una rivelazione: sarebbe esistita, realmente, soltanto grazie a Baracetti, attraverso cui Gottardi sperava appunto di “sbarcare” in città. Ma non sempre la strategia del cuculo – così la definivano scherzosamente in Civica Trentina- dà i risultati sperati». (l.d)

