Popolazione in Trentino: sono 542.739 i residenti al 1° gennaio 2020.

L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) ha pubblicato i dati del bilancio demografico dell’anno 2019 e della popolazione residente in Trentino al 1° gennaio 2020, per Comunità di Valle e Comune.

I dati sono determinati utilizzando la nuova metodologia introdotta dall’Istat per il calcolo della popolazione, basata sui dati relativi ai flussi demografici registrati nelle anagrafi dei comuni e sulle risultanze del Censimento permanente della popolazione.

Al 1° gennaio 2020 la popolazione residente in Trentino ammonta a 542.739 persone, con un aumento assoluto rispetto al 1° gennaio 2019 di 1.477 unità, equivalente ad un incremento relativo del 2,7 per mille.

Pubblicità Pubblicità

I nati vivi residenti ammontano a 4.239 unità: il tasso di natalità si è attestato sul valore di 7,8 nati per mille abitanti, lievemente inferiore a quello dell’anno precedente (8,1 per mille), ma superiore rispetto alla media nazionale (7,0 per mille).

I dati evidenziano che la popolazione del Trentino aumenta esclusivamente per l’entità del saldo sociale (o migratorio). In base ai dati dell’Istat, la provincia di Trento risulta ancora una delle poche realtà regionali con la popolazione in crescita. Nel 2019, infatti, le uniche aree con la popolazione in aumento sono le province di Bolzano e di Trento, la Lombardia e l’Emilia-Romagna.

L’aumento della popolazione non si presenta uniforme su tutto il territorio provinciale, per effetto di saldi naturali e migratori notevolmente diversificati. Le aree in cui si assiste agli incrementi percentuali maggiori di popolazione sono le Comunità della Valle dei Laghi (8,0 per mille), dell’Alto Garda e Ledro (5,5 per mille), della Paganella (5,1 per mille) e il Territorio Val d’Adige (5,1 per mille).

Pubblicità Pubblicità



I decrementi percentuali maggiori si registrano, invece, nelle Comunità di Primiero (-6,2 per mille) e della Valle di Sole (-3,5 per mille). Il Comun General de Fascia conferma sostanzialmente la popolazione dell’anno precedente, registrando una variazione, in valori assoluti, di -9 persone.