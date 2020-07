Lo Stato chiude l’edicola Plotegher per cinque giorni, il sindaco Rech: «Ecco come ci siamo ridotti»

Aveva venduto qualche giocattolo con regolare scontrino fiscale, durante il lockdown ai bambini di Folgaria e per questo aveva subito una pesante sanzione.

Ma la famiglia Plotegher pensava che la cosa fosse finita lì. Ma invece non è stato così, infatti si è vista recapitare un ordine di chiusura di 5 giorni in piena stagione turistica.

Il commento che meglio sintetizza lo stato d’animo della gente: “Far chiudere un’attività in piena stagione è una carognata bella e buona, ma un governo di incapaci è sempre stato forte con i deboli e debole con i forti. piccoli commercianti tenete comunque duro. solidarietà alla famiglia Plotegher. “

Siamo in pieno centro di Folgaria di fronte alla scuola ed al John Club, dove si trova un’edicola con vari articoli, tra i quali i giocattoli che in epoca di lockdown ne era proibita la vendita.

Ora si parla tanto di ripresa, si fanno promesse da marinaio in serie e poi si blocca un’attività proprio nel periodo in cui potrebbe recuperare parte del passivo?

Che figura fa l’istituzione, ammesso che abbia ancora una faccia da perdere, di fronte ai turisti che esterrefatti leggono il cartello esposto dalla proprietà?

L’intervento del sindaco di Folgaria Michael Rech: “Fotografie che dicono tanto. Dicono molto di come ci siamo ridotti. Chiudere forzatamente un negozio nel centro di Folgaria per 5 giorni in alta stagione. Residenti e Ospiti increduli. Una stagione con mille problemi. Una famiglia di Folgaria, commercianti da sempre, imprenditori corretti e rispettosi costretti ad abbassare la serranda come delinquenti. Per cosa? Per una sanzione nella fase 1 dell’emergenza Covid 19, dovuta ad un errore in buona fede, regolarmente pagata. Chiediamo l’intervento del Commissario del Governo e della Provincia per fare in modo che queste cose non succedano, che altri imprenditori non finiscano nella stessa ingiusta situazione.”

La sanzione amministrativa scadrà il primo agosto, ma resterà indelebile il gesto di uno Stato che dovrebbe essere amico di commercianti ed imprenditori e che è invece è il primo nemico.