La “fede” degli scienziati

E’ uscita in questi giorni la III edizione, ampliata, di Scienziati dunque credenti di Francesco Agnoli.

Si tratta di un testo in cui la storia della scienza sperimentale viene affrontata in relazione alle culture che ne hanno permesso la nascita e lo sviluppo: quella greca e quella biblica/cristiana. La scienza sperimentale, infatti, è una delle conquiste più tipiche della nostra civiltà europea, che la ha poi “donata” al mondo intero.

Perché la scienza non è nata nelle Americhe, in Africa, in Asia? E perché, invece è nata in Europa? Agnoli lo spiega ripercorrendo i presupposti teologici e filosofici che hanno messo l’uomo nelle condizioni di riconoscere prima un ordine logico esistente nella natura, e poi di indagarlo con lo strumento della ragione.

Alfred Whitehead ed Albert Einstein – In un certo senso il libro è dunque una illustrazione, storica e filosofica, di quanto scriveva il celebre logico matematico Alfred North Whitehead (1861-1947), quando notava che l’origine della scienza sta nel “senso generale dell’ordine delle cose” (intuito dai filosofi greci) e nella mentalità biblico-medievale: “Non occorre che io precisi come l’abitudine al pensiero chiaro e rigoroso si sia radicata saldamente nella mentalità europea sotto il lungo predominio della logica e della teologia scolastica medievale… Non credo però di aver ancora messo in evidenza il grande contributo dato dal Medioevo alla formazione del movimento scientifico. Intendo parlare della fede inespugnabile che ogni evento particolare può essere correlato, in modo perfettamente definito, ai suoi antecedenti e fungere da esempio di princìpi generali. Senza questa fede l’enorme lavoro degli scienziati sarebbe disperato. A questa fede istintiva, vivamente sostenuta dall’immaginazione, che costituisce il principio motore della ricerca: v’è un segreto, e questo segreto può essere svelato. Come si è insediata così saldamente nello spirito europeo questa convinzione? Se paragoniamo il “tono” del pensiero europeo con l’atteggiamento di altre civiltà abbiamo la sicura impressione che il primo sia originato da una sola fonte. Non può infatti provenire che dalla concezione medioevale, che insisteva sulla razionalità di Dio, al quale veniva attribuita l’energia personale di Yahwèh e la razionalità di un filosofo greco”.

Il pensiero di Whitehead si accorda perfettamente con quello di Albert Einstein. Per questo il libro in questione si apre con una sua celebre affermazione:

“Noi siamo nella situazione di un bambino piccolo che entra in una vasta biblioteca riempita di libri scritti in molte lingue diverse. Il bambino sa che qualcuno deve aver scritto quei libri. Egli non conosce come. Il bambino sospetta che debba esserci un ordine misterioso nella sistemazione di quei libri, ma non conosce quale sia. Questo mi sembra essere il comportamento dell’essere umano più intelligente nei confronti di Dio. Noi vediamo un universo meravigliosamente ordinato che rispetta leggi precise, che possiamo però comprendere solo in modo oscuro. I nostri limitati pensieri non possono afferrare interamente la forza misteriosa che muove le costellazioni…”.

Una galleria per immagini – Per concludere, il libro di Agnoli, in parte raccontato da lui stesso in questo video ripercorre i momenti salienti della nascita dell’astronomia, della biologia, dell’anatomia, della matematica, degli studi sull’elettricità… ed è corredato di un ampio inserto fotografico, con brevi ritratti dei pionieri della scienza, intitolato: Una storia per immagini.