Camioncino esce di strada e finisce contro un albero in località Sette Larici: 5 feriti, alcuni in gravi condizioni

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sull’altopiano di Predaia, in località Sette Larici, nel Comune di Sfruz.

Dalle prime ricostruzioni pare che un vecchio camioncino militare che stava trasportando un gruppo di 8 persone adulte dai “Credai” verso i Sette Larici sia finito fuori strada intorno alle 17.30, andando a sbattere violentemente contro gli alberi.

Dovrebbe trattarsi di una compagnia di turisti di Villa Claudia, residenza a Sfruz gestita da una fondazione religiosa.

Pubblicità Pubblicità

I feriti sarebbero 5, di cui 3 gravi trasportati a Trento e 2 a Rovereto, anche se non dovrebbero essere in pericolo di vita. Le altre 3 persone, invece, sono state portate a Cles per degli accertamenti, ma non risultano ferite. Alla guida del mezzo un uomo di 57 anni trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara in gravi condizioni.

Massiccio l’intervento sei soccorsi sul posto: 2 elicotteri, 4 ambulanze, 3 corpi dei Vigili del Fuoco locali (Sfruz, Smarano e Taio) e il nucleo Saf speleo-alpino-fluviale dei permanenti di Trento. La zona è stata isolata dalle forze dell’ordine per permettere ai soccorritori di intervenire.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità