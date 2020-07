Uscito di prigione dopo 2 anni rapina sempre la stessa amica. Arrestato nuovamente 54 enne trentino

Era stato arrestato nel settembre 2018 e scarcerato solo da qualche mese, ma domenica ha commesso un’altra rapina nei confronti di un’amica, residente a Trento.

Sabato sera, l’uomo si è presentato in centro a Trento in via Pascoli, presso l’abitazione della donna e le ha chiesto ospitalità per la notte. Lei di malavoglia gliela ha concessa, soltanto per non farlo alterare, conoscendone l’indole pericolosa.

La mattina seguente, come d’accordo, quando la donna ha ricordato al 54 enne italiano di lasciare l’abitazione, l’uomo ha dato in escandescenza, minacciandola di morte, strattonandola e percuotendola violentemente, ripetendo pressoché integralmente la grave e pericolosa condotta criminale, tenuta nel 2018.

Durante i momenti concitati dell’aggressione, l’uomo ha raggiunto la cucina, dove preso un grosso coltello e ha minacciato la vittima, pretendendo del denaro. La 55 enne trentina, intimorita, ha preso subito dalla camera da letto le poche banconote di cui disponeva, consegnandole all’esagitato, che raggiunto l’obiettivo, ha abbandonato immediatamente l’appartamento.

L’immediata richiesta di aiuto della donna al 112 NUE ha permesso, in breve, di far convergere sul posto le gazzelle dei Carabinieri della Compagnia di Trento che, assunte le preliminari e utili informazioni sul conto del reo, si sono posti alla sua ricerca, rintracciandolo e bloccandolo nelle vicinanze del luogo della rapina.

Il reo, a tal punto, condotto presso la caserma di via Barbacovi, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso del denaro sottratto e pertanto, dichiarato in arresto, per rapina aggravata.

Al termine delle operazioni di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria trentina.

