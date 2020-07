Una ragazza riceve ogni anno una lettera e i fiori per il compleanno da parte del papà morto di tumore. La storia commuove il web

Bailey è una ragazza che ha da poco compiuto 21 anni: per il suo compleanno, come ogni anno da diverso tempo, ha ricevuto in dono dei fiori e una lettera da parte di suo padre, Michael William Sellers.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che l’uomo è morto sette anni fa a causa di un tumore al pancreas.

A Michael è stato diagnosticato il cancro poco dopo il Natale del 2012: ormai aveva capito che gli sarebbe rimasto poco tempo da vivere, così ha deciso di utilizzarlo per rimanere vicino ai suoi figli, tre femmine e un maschio, e per far loro dei regali.

Michael si è così messo a scrivere delle lettere ai suoi figli, missive che sarebbero state recapitate loro nel giorno del loro compleanno degli anni successivi.

A raccontare questa incredibile storia è stata proprio Bailey, la più piccola della famiglia.

“Mio padre – ha raccontato la giovane su Twitter – è morto di cancro quando io avevo 16 anni. Prima di morire ha pagato dei fiori che mi sarebbero stati recapitati per i miei compleanni futuri. Oggi è il ventunesimo ed è l’ultimo con i suoi fiori. Mi manchi tanto papà”.

“Bailey – si legge nella missiva – questa è l’ultima lettera d’amore che di scrivo fino a che non ci incontreremo di nuovo. Non voglio che tu versi neanche una sola altra lacrima per me perché, bimba mia, io sono in un posto migliore. Tu sei e sarai sempre il più prezioso gioiello che mi sia mai stato donato. Questo è il tuo ventunesimo compleanno e voglio che tu rispetti sempre tua madre e che rimanga sempre fedele a te stessa. Sii felice e vivi la tua vita al massimo. Io sarò ancora con te ad ogni tuo traguardo, ti basterà guardarti intorno e capirai che io ci sarò. Ti amo, buon compleanno! Papà”.

La storia di Bailey ha commosso il web: il suo post è stato condiviso da oltre 330 mila persone e in tanti le hanno scritto un messaggio dopo aver letto la dolcissima lettera del suo papà.