Paura ad Arco: un camion si ribalta in via Pomerio

Per qualche secondo si è temuto il materializzarsi di una tragedia ad Arco in via Pomerio alle 14.30 circa di oggi.

Una grossa autogru si è ribaltata durante l’operazione di spostamento materiale. Le autogrù sono veicoli adibiti allo spostamento di materiale pesante con una portata massima da non superare assolutamente.

Sono costituite da un braccio gru che può arrivare a notevoli lunghezze e delle barre stabilizzatrici che escono dai laterali dell’autogrù e una volta estratte e ancorate al terreno consentono di evitare il ribaltamento della stessa autogru.

Pubblicità Pubblicità

Spesso per imperizia o mancanza di spazio le barre vengono tirate fuori parzialmente e questo insieme ad un eccessivo carico rischia di far ribaltare il mezzo schiacciando ciò che lo circonda se non addirittura gli operatori. Purtroppo col caldo probabilmente l’asfalto ha ceduto e lo stabilizzatore si è infilato nel sottosuolo provocando il ribaltamento.

Per fortuna non si registrano feriti. La zona è stata transennata e messa in sicurezza nell’attesa di decidere il da farsi.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità