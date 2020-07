La Portela terrorizzata dalla gang degli spacciatori. Pronta una denuncia per stalking

Per molti residenti la situazione alla Portela sta diventando un vero incubo. Minacce, vessazioni di tutti i tipi, episodi di violenza, di degrado, spaccio a cielo aperto ed episodi intimidatori e insulti sono ormai all’ordine del giorno.

Gli episodi si moltiplicano davanti alle forze dell’ordine impotenti che non possono nulla verso chi è tutelato da leggi troppo buoniste che penalizzano i cittadini onesti.

Dopo il brutto episodio di alcuni giorni fa, dove un immigrato ha distrutto la motocicletta di un dipendente del supermercato Tovazzi per puro divertimento, arrivano nuove denunce da parte dei residenti.

Il personaggio nella foto da tempo minaccia alcuni residenti tenendoli sotto scacco e attraverso piccoli atti vandalici intimidatori (foto delle porte forzate sotto) li minaccia.

«La cosa è stata segnalata ai carabinieri – spiega un residente – che sono anche intervenuti visto le minacce che ho subito sotto casa, mentre parlavo col barbiere. È inutile fare denuncia perché anche se lo prendono gli fanno una sanzione che tanto non pagherà mai»

Il giorno prima le forze dell’ordine erano state allertate per un tentativo di scasso (foto) alla portoncino del condominio di una casa. «Ormai provano ad entrare in casa anche in pieno giorno, cose pazzesche, tanto sanno che non possono fargli nulla»

Proprio alla luce della continua impunità di questi farabutti ad un avvocato che abita nella zona è venuta un’idea.

Se per i piccoli reati commessi la magistratura non riesce ad incastrarli perché non denunciarli per il reato di Stalking? Venisse riconosciuto il reato scatterebbe immediatamente il foglio di via dalla zona.

È lo stesso avvocato che spiega che la strada dello stalking potrebbe essere delineata perché diventerebbe un ottimo strumento per ogni residente per liberarsi dei membri di questa gang di spacciatori nullafacenti che terrorizzano il quartiere.

Nei giorni scorsi un altro avvocato, il radicale Fabio Valcanover ha inviato alla nostra redazione una sua riflessione sulla situazione della Portela che non prevede però la repressione.

«Ha riaperto lo shop del “peccato” della Portela, ed a fianco sono ripresi i traffici. Non poteva che essere così, prima si sono spostati un po’ qua, un po’ là e si sposteranno ancora, come succede da anni» – scrive l’avvocato.

«La topografia della scena della droga è vasta – aggiunge – dietro il Liceo, Piazza Duomo, Piazza Dante, il Parco S Marco, Piazza S, Maria, la Portela e per stare solo in centro. Ogni volta, ogni luogo si porta dietro legittime lamentazioni e richieste di interventi repressivi che arrivano insieme ai ai plausi per gli interventi di polizia (quale è, in tutti i sensi , quello ex art 100 TULPS). Ma tutto, ogni volta è inutile e ricomincia tutto daccapo come prima. A quando un ragionamento sull’illusione proibizionista e sui danni del proibizionismo?»