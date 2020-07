La Filarmonica di Trento riparte a settembre: parte l’esperimento della «doppia esecuzione»

Diceva Beethoven “dove le parole non arrivano… la musica parla”. Ma in questo momento la Società Filarmonica Trento è stata ridotta al silenzio.

Tra le numerose realtà culturali e non, profondamente toccate dal distanziamento sociale imposto dal Covid-19, l’attività concertistica nella sala di via Verdi è stata costretta a cessare a marzo.

Una “pausa” forzata, in attesa di tempi migliori e di nuovi modi compatibili con il pericolo sanitario, in vista della prossima stagione concertistica 2020-2021. Che sembra possa essere presentata intorno al 13 settembre anche se i dettagli sono ancora in fase di definizione ed ai primi di settembre ci saranno informazioni più precise.

Pubblicità Pubblicità

Le prospettive per il futuro, infatti, vedono da settembre introdurre dei cambiamenti necessari per ripartire, come un numero ridotto di posti a sedere. Ma come spiega Lorenzo Arnoldi, presidente della Società Filarmonica “abbiamo fatto un’analisi della sala riguardo la capienza e stiamo lavorando per uno sdoppiamento delle esecuzioni (non però per i concerti della domenica ndr). Gli artisti si sono detti disponibili in questo senso. Inoltre puntiamo a recuperare i concerti persi, ed a ripristinare quelli della domenica e l’Invito all’Ascolto. Sperimenteremo questo concetto della doppia esecuzione che potrebbe essere anche interessante”.

E’ previsto quindi che circa 90 persone alla volta, per ogni evento musicale con doppia esecuzione, potranno tornare a fruire dal vivo della creatività musicale della Società Filarmonica, frutto di scelte innovative e di accostamenti raffinati, appuntamenti accuratamente selezionati e proposti dal direttore artistico Antonio Carlini. E da quanto raccontato da Lorenzo Arnoldi sarà sicuramente una stagione molto ricca ed intensa di proposte musicali.

Nei giorni scorsi il presidente della Società Filarmonica ha contattato gli iscritti anticipando e riassumendo le novità in programma. In questa lettera si esprime tutto l’impegno dell’intero staff e tutto il desiderio di tornare ad offrire al pubblico trentino il meglio della musica concertistica nazionale ed internazionale: “Finalmente la cultura – e nel nostro caso la musica – potrà nuovamente regalarci il piacere e le emozioni così fondamentali nella nostra vita. Alla luce delle attuali normative vigenti abbiamo la possibilità di ospitare sul nostro palco piccoli gruppi cameristici, oltre ovviamente ai solisti.



Pubblicità Pubblicità



Le norme emanate per consentire l’accesso, seppur ridotto, del pubblico alla nostra Sala consentono (ad oggi) l’accesso a ca. 90 persone; la priorità di accesso sarà riservata agli abbonati, su prenotazione e con la scelta di un posto numerato. Ai gruppi familiari è consentita la prenotazione di posti contigui, su certificazione verbale di convivenza. Ad apertura dei concerti sarà organizzato l’accesso al palazzo, con controllo della temperatura, presidi di disinfezione e utilizzo delle mascherine. Dopo ogni rappresentazione è prevista la completa sanificazione della sala concerti, poltroncine, servizi e accessi.

Gli artisti già in programma per la Stagione autunnale (come pure quelli dei concerti annullati, con i quali stiamo cercando una nuova collocazione cronologica) sono stati assolutamente disponibili con entusiasmo, ad accogliere la nostra proposta di proporre due repliche di ogni concerto, che abbiamo ipotizzato di realizzare la prima alle ore 18 e la seconda alle ore 20.30.

Pubblicità Pubblicità

La Filarmonica di Trento riparte a settembre: parte l’esperimento della «doppia esecuzione»

Per quanto riguarda i concerti di Invito all’Ascolto, sono confermati quelli già programmati per la primavera ai quali verranno aggiunti i cinque appuntamenti autunnali; a breve anche le date e programmi dei tre appuntamenti di MiniFilarmonica per i più piccoli, che avranno luogo in autunno. Così pure la rassegna Fa-Re per le scuole sarà riprogrammata nella nuova modalità per adattarsi al meglio alle esigenze degli insegnanti delle scuole e in attesa di un accordo con le scuole stesse.

Per tutti i concerti saranno adottate le stesse modalità di fruizione descritte in precedenza.

Oltre alla modalità dal vivo in sala, stiamo valutando la fattibilità di registrare dal vivo i concerti con video e audio in alta qualità in modo da renderli disponibili al nostro pubblico su una piattaforma, in differita o se possibile direttamente in streaming.

“Resta sottointeso che qualora la situazione sanitaria in settembre venisse modificata con minori restrizioni, saremo ben felici di ritornare alle consuete modalità”.

Non resta che sperare fortemente che la “Sala delle meraviglie sonore” di Trento torni presto a risuonare di note ed emozionare gli animi.