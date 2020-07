Denunciato per spaccio un pluripregiudicato nigeriano.

Lunedì e martedì personale della Questura, con l’ausilio di personale distaccato del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale di Trento, ha effettuato numerosi controlli nelle piazze e nelle vie del centro, della stazione ferroviaria e dei parchi pubblici.

Le attività di prevenzione hanno consentito la denuncia a piede libero di uno straniero della Nigeria, pluripregiudicato, trovato in possesso di 12 confezioni di carta stagnola contenenti eroina, per un peso di circa 3 grammi, pronte per essere spacciate sulla piazza trentina.

L’uomo era in possesso, inoltre, di circa 170 euro in banconote da 20, 10 e 5 euro. Inoltre sono stati identificati due stranieri, uno interessato da rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Trento e uno interessato da notifica atti della Questura di Milano (già noto per problemi psichici e per numerosi precedenti penali).

Pubblicità Pubblicità

In aggiunta a ciò, nella mattinata del 29 luglio 2020, personale della Squadra Mobile di Trento, ha eseguito un’ordinanza per la carcerazione di un marocchino domiciliato a Trento, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine degli adempimenti di rito l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Trento.

Pubblicità Pubblicità